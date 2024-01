MC Bin Laden causa polêmica ao mostrar dedo do meio para Yasmin Brunet no ‘BBB 24’

Funkeiro disse que gesto foi ‘uma brincadeira’, mas atriz não conseguiu se conter e expressou sua insatisfação: ‘Eu sou uma mulher adulta, mereço respeito’

Reprodução/Globo Beatriz (esq.) e Wanessa Camargo observam a discussão entre Yasmin Brunet e Bon Laden (que não aparece na imagem)



Durante uma conversa no “BBB 24”, MC Bin Laden abordou Yasmin Brunet e Wanessa Camargo, levantando uma questão sobre se elas estavam chateadas com ele. No entanto, as duas desviaram do assunto, evitando entrar em detalhes. Foi nesse momento que Bin Laden surpreendeu ao mostrar o dedo do meio para Yasmin, alegando que era apenas uma brincadeira. Após a provocação, Yasmin não conseguiu se conter e expressou sua insatisfação com o cantor. Ela afirmou que já fazia dois dias que Bin Laden estava chateado com elas, o que deixou as amigas “boladas” com o funkeiro, especialmente após uma briga com Vanessa Lopes. A modelo, de 35 anos, reforçou que não gostou de ter recebido o gesto obsceno. “Eu sou uma mulher adulta, mereço respeito”, respondeu Yasmin. Diante da reação dela, MC Bin Laden pediu desculpas pelo seu comportamento. O incidente causou um clima tenso na casa e gerou discussões entre os participantes. Brunet deixou claro que não aceita esse tipo de atitude e espera ser tratada com respeito pelos demais colegas. Resta saber como essa situação irá se desenrolar nos próximos dias dentro do reality show.