Vanessa Lopes e MC Bin Laden fazem as pazes após briga no ‘BBB 24’

Vanessa Lopes e MC Bin Laden conversam e resolvem suas diferenças após desentendimento no BBB 24



Na madrugada desta sexta-feira, 19, a influenciadora digital Vanessa Lopes decidiu conversar com o cantor MC Bin Laden no “BBB 24” para esclarecer os mal-entendidos que haviam surgido entre eles. Visivelmente emocionada, a tiktoker afirmou que as atitudes do funkeiro estavam afetando suas emoções e que ela havia sido confrontada com uma realidade muito intensa dentro do programa. “Eu nunca imaginei que alguém pudesse ser tão verdadeiro”, desabafou. Por sua vez, Bin Laden respondeu que também ficou chateado com a briga e disse estar confuso sobre o que aconteceu. Os brothers se dirigiram à área externa da casa, onde Vanessa continuou falando sobre suas desconfianças em relação ao jogo. O funkeiro, demonstrando compreensão, tentou acalmar a influenciadora enquanto ela chorava.

Mais cedo, durante um desentendimento, a influenciadora chegou a chamar o colega para o paredão: “Respeita que eu não quero falar de jogo, respeita. Me larga, me deixa, me deixa homem. Estou louca porque você não me deixa. Me passa de louca mesmo, o Brasil está vendo”, afirmou a intérprete de “Chapadinha”, que ainda provocou o cantor pedindo que ele cantasse a música nova dele. Nas redes sociais, internautas condenam as atitudes de Vanessa com o funkeiro e chegaram a colocar o assunto “Bin Laden merece respeito” entre os mais falados no X (antigo Twitter).

