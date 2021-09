Medrado desiste de ‘A Fazenda 13’ e substituta já foi escolhida

Cantora pediu para sair do reality show nesta quinta-feira, 23

Reprodução/ Instagram Rapper pediu pra sair uma semana depois do início do reality



Muita coisa já aconteceu em uma semana de ‘A Fazenda 13’. Depois de algumas discussões, nesta quinta-feira, 23, dia da primeira eliminação da temporada, a rapper Fernanda Medrado desistiu de sua participação no reality. Especulações de que a cantora teria desistido agitaram a internet durante todo o dia e foram confirmados durante o programa por Adriane Galisteu. Na quarta-feira, durante o dia, Medrado tocou o sino e pediu para sair, mas voltou. Nesta quinta ela voltou a tocar o sino e resolveu realmente sair da casa. Para não desfalcar o elenco, a direção de A Fazenda selecionou a influenciadora Lary Bottino, de 22 anos, que participou do ‘De Férias com o Ex’ na MTV e ao lado de Anitta apresentou o programa ‘Dentro da Casinha’. Medrado era uma das favoritas do público.