Sasha fica enjoada e passa mal em passeio de barco na Espanha

Modelo está fazendo uma viagem pelas Ilhas Baleares com o marido, João Figueiredo

Reprodução/Instagram/joaoesasha/23.09.2021 Sasha passou mal ao fazer um passeio de barco na Espanha



A modelo Sasha Meneghel passou mal durante um passeio de barco que fez nesta quinta-feira, 23, com o marido, o cantor gospel João Figueiredo. O casal está curtindo nas Ilhas Baleares, na Espanha, e criou uma conta no Instagram apenas para compartilhar momentos dessa e de outras viagens que pretendem fazer juntos. “Pegamos um ferry (balsa moderna) que levou uma hora para chegar de uma ilha a outra. O mar estava bem mexido, deu um leve enjoo, mas passou rápido”, escreveu João nos stories da rede social. O artista também postou vídeos em que a modelo aparece passando mal. “Como podem ver, o mar estava bem mexido, passamos um ‘pouco’ mal (risos). Que dó da Sasha”. Pouco tempo depois, o casal voltou à rede social para tranquilizar os fãs. “Gente, eu estou bem, foi só um enjoo do mar. Estava todo mundo enjoado no barco, [o mar] estava muito mexido”, afirmou a filha da apresentadora Xuxa Meneghel. “Está tudo bem, já passou. Eu cuidei dela. Também fiquei enjoado, mas não tinha remédio. Vamos voltar de avião, então não vamos passar de novo por isso, pelo menos não nessa viagem”, concluiu o cantor gospel.