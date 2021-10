Mês de novembro na Netflix tem ‘Alerta Vermelho’, ‘7 Prisioneiros’, ‘Narcos: México’ e mais

Comédia romântica com Juliana Paes e Leandro Hassum, sequência de ‘A Princesa e a Plebeia’, musical ‘tick, tick…BOOM!’ e romance com Nina Dobrev são outros destaques

Divulgação/Netflix Ryan Reynolds, Gal Gadot e Dwayne Johnson são os protagonistas de 'Alerta Vermelho'



Com títulos nacionais e produções estreladas por astros de Hollywood, a Netflix está cheia de novidades para novembro. Uma das principais estreias do mês é o filme nacional “7 Prisioneiros”, estrelado por Christian Malheiros e Rodrigo Santoro. O longa mostra a luta de um jovem que sai do interior para trabalhar em São Paulo e se depara com uma dura realidade na qual precisa lutar para sobreviver. “Acredito que o cinema no Brasil vai além do entretenimento: ele cumpre uma função social. ‘7 Prisioneiros’, além de tocar na ferida, escancara o abismo social em que estamos envolvidos. Por falta de educação e oportunidade, as pessoas são colocadas em situações sub-humanas”, afirmou Christian. Rodrigo acrescentou que o filme levanta debates sobre como a exploração e a violação dos direitos humanos ainda são recorrentes no mundo: “O longa faz um retrato de como a desigualdade social, produto desse sistema excludente, pode relativizar conceitos éticos e valores. O espectador fica com a pergunta: quem é culpado e quem é inocente quando estamos falando de sobrevivência?”.

Outra produção nacional que entra no catálogo da Netflix é a comédia romântica “Amor Sem Medida”, protagonizada por Juliana Paes e Leandro Hassum. Entre os títulos internacionais, um dos mais aguardados é “Alerta Vermelho”, um filme cheio de ação que reúne no elenco Dwayne Johnson (The Rock), Ryan Reynolds e Gal Gadot. A versão cinematográfica do musical da Broadway “tick, tick…BOOM!”, que é protagonizado por Andrew Garfield e conta com direção de Lin-Manuel Miranda, também estreia na plataforma em novembro. Os assinantes ainda poderão acompanhar a última temporada da série “Narcos: México” e “Big Mouth” chega à quinta temporada. Com o sucesso de “Round 6”, três novas séries coreanas vão entrar no catálogo da plataforma de streaming. Além disso, terá série documental sobre Doc Antle e, para as crianças, o destaque é a estreia da animação “Farejando Novos Mundos”. Confira as estreias de novembro da Netflix:

Séries

“Narcos: México: Temporada 3” – Estreia 05/11

A última temporada de “Narcos: México” é um dos destaques de novembro da Netflix. No desfecho da série, haverá uma disputa entre os novos líderes de cartéis. Já os agentes do governo ficam divididos entre a justiça e a corrupção enquanto a imprensa corre atrás de respostas.

“Big Mouth: Temporada 5” – Estreia 05/11

A sitcom de animação “Big Mouth” chega à quinta temporada e os novos episódios entram na plataforma de streaming logo no começo de novembro. Os fãs da cômica produção podem se preparar para muitas confissões românticas, broncas e boatos terríveis com a chegada dos Besouros-do-amor e das Minhocas do Ódio.

“Arcane” – Estreia 06/11

Para os adultos que gostam de uma série de animação, uma boa pedida é “Arcane”. A produção, que é dos mesmos criadores de “League of Legends”, é ambientada em duas regiões: a próspera Piltover e a oprimida cidade subterrânea de Zaun. Esses territórios entram em conflito e duas irmãs acabam lutando de lados opostos na guerra.

“Cowboy Bebop” – Estreia 19/11

Inspirada em uma famosa série de anime, “Cowboy Bebop” acompanha a saga de caçadores de recompensas que viajam pela galáxia procurando bandidos que são considerados os mais perigosos do universo. Eles estão dispostos a salvar o mundo, mas só se forem bem pagos por isso.

“A Mais Pura Verdade” – Estreia 24/11

Com Kevin Hart e Wesley Snipes, a série “A Mais Pura Verdade” fala de um comediante que, após viver uma noite desastrosa com o irmão, vê sua vida virar um caos e, por conta disso, corre o risco de perder tudo aquilo que ele conquistou.

Séries coreanas

Após o estrondoso sucesso de “Round 6”, novos títulos coreanos entram para o catálogo da plataforma de streaming. “Refletidas”, que estreia em 19/11, fala sobre uma famosa e prestigiada pintora cuja vida começa a deteriorar após uma jovem brilhante aparecer em seu caminho. “Profecia do Inferno” também estreia dia 19/11 e vai agradar os assinantes que gostam de terror. Na série, um grupo religioso segue um conceito de justiça divina no qual criaturas sobrenaturais aparecem para enviar indivíduos ao inferno. Já “Novo Mundo”, que chega à Netflix em 20/11, é um reality com seis celebridades que vão fazer de tudo em uma ilha paradisíaca para acumular uma moeda virtual que pode virar dinheiro real.

Mais séries

Também estreiam na Netflix: “Assassinato do Primeiro-Ministro: Minissérie” (5/11); “Amor: Verdade ou Consequência” (11/11); “Mestres do Universo: Salvando Eternia: Parte 2” (23/11); “Refletidas” (19/11); “Profecia do Inferno” (19/11); “Arranjo de Natal” (17/11); “Entrelinhas Pontilhadas” (17/11); “Novo Mundo” (20/11); “Operação Ecstasy: Temporada 3” (21/11); “Sunset – Milha de Ouro: Temporada 4” (24/11); “Elfos” (28/11).

Filmes

“Um Match Surpresa” – Estreia 05/11

A atriz Nina Dobrev vive uma escritora de Los Angeles que decide viajar por cinco mil quilômetros para surpreender um cara que conheceu em um aplicativo de namoro no período do Natal, o problema é que ao chegar à casa dele, ela vai descobrir que rapaz não é o mesmo das fotos. Após ser enganada, o jovem com quem deu match decide ajudá-la a conquistar o cara das fotos por quem ela se encantou.

“Vingança & Castigo” – Estreia 03/11

Estrelado por Idris Elba, Regina King e Jonathan Major, “Vingança & Castigo” acompanha Nat Love, um homem fora da lei que quer derrotar o impiedoso criminoso Rufus Buck após ele deixar a prisão.

“7 Prisioneiros” – Estreia 11/11

Com Rodrigo Santoro e Christian Malheiros, o longa “7 Prisioneiros” mostra a trajetória de um jovem que deixa o interior para trabalhar em São Paulo, mas acaba se tornando vítima de um traficante de pessoas. Ele precisa lutar para sobreviver e um dos seus desafios é conseguir se manter fiel aos seus princípios.

“Alerta Vermelho” – Estreia 12/11

Com um elenco cheio de estrelas de Hollywood, o aguardado “Alerta Vermelho” é uma das principais apostas do mês. O personagem de Dwayne Johnson, o The Rock, é o melhor investigador do FBI e precisa se aliar a um grande golpista, vivido por Ryan Reynolds, para capturar a ladra de arte mais procurada do mundo, que é interpretada por Gal Gadot.

“Amor Sem Medida” – Estreia 17/11

Outra novidade de novembro é a comédia nacional “Amor Sem Medida”, protagonizada por Juliana Paes e Leandro Hassum. A atriz vive uma advogada divorciada que se apaixona por um carismático – e baixinho – cardiologista vivido pelo protagonista de “Tudo Bem no Natal Que Vem”. A diferença de altura entre o casal vai causar uma série de problemas e comentários maldosos e cabe a advogada decidir se ouvirá ou não seu coração.

“A Princesa e a Plebeia: As Vilãs também Amam” – Estreia 18/11

O clima de Natal já começa a invadir a Netflix e mais uma sequência de “A Princesa e a Plebeia” entra para o catálogo da plataforma. Com Vanessa Hudgens se revezando em três papeis, a comédia romântica vai unir Margaret e Stacy a Fiona e seu elegante ex após uma valiosa relíquia ser roubada.

“tick, tick…BOOM!” – Estreia 19/11

A adaptação do musical da Broadway “tick, tick…BOOM!” é outra aguardada estreia de novembro. Andrew Garfield protagoniza o longa inspirado no espetáculo parcialmente autobiográfico de Jonathan Larson. Na trama, Jon está prestes a completar 30 anos e se vê pressionado, pois sente que seu tempo está passando e não consegue ter sucesso na vida profissional e amorosa. O filme tem direção de Lin-Manuel Miranda, criador de “Hamilton”, e também conta com Alexandra Shipp, Vanessa Hudgens e Jordan Fisher no elenco.

“Ferida” – Estreia 24/11

Outro destaque do mês é “Ferida”, filme dirigido e estrelado por Halle Berry. Na trama, a artista vive uma ex-lutadora de MMA que decide voltar ao ringue, pois deseja continuar com a custódia do filho recomeçando sua carreira.

Mais filmes

Outras estreias de novembro são: “Millennium: A Garota na Teia de Aranha” (1/11); “A Família Noel” (01/11); “Um Match Surpresa” (05/11); “Yara” (5/11/2021); “Não Devíamos Ter Crescido” (05/11); “O Bom Velhinho Voltou” (7/11); “Bicho de Sete Cabeças” (09/11); “Para Sempre Felicidade” (10/11); “Identidade” (11/10); “Querô” (12/11); “Uma História de Amor e Fúria” (14/11); “Eu Fico Loko” (16/11); “Que horas ela volta?” (18/11); “Reze pelas Mulheres Roubadas” (19/11); “Ama-me” (19/11); “Rocketman” (21/11); “Um menino chamado Natal” (24/11); “Mimadinhos” (26/11); “Um Castelo para o Natal” (26/11); e “Se Organizar Direitinho…” (30/11).

Documentários

“A Máfia dos Tigres: A História de Doc Antle” – Estreia 17/11

Focada no passado de Doc Antle, a série documental “A Máfia dos Tigres” promete expor a parte sombria e tortuosa do dono do Myrtle Beach Safari.

“Explicando – A Mente: Temporada 2” – Estreia 19/11

Como a mente humana funciona? Na segunda temporada de “Explicando – A Mente”, será possível entender cientificamente o que está por trás da criatividade, da lavagem cerebral e de outras questões envolvendo a mente. O intuito da produção é explicar como a mente pode realizar feitos incríveis e, ainda assim, causar tantas confusões.

Mais documentários

Também entra no catálogo: “Caixa Postal 1142: O Campo Secreto para Nazistas nos EUA” (02/11); “Na Cola dos Assassinos” (04/11); “Um Filme de Policiais” (05/11); “A Última Floresta” (07/11).

Infantil

“Johnny Test e a Grande Viagem do Bolo de Carne” – Estreia 16/11

As crianças vão se divertir com uma interativa jornada de Johnny e Dukey, que partem em uma aventura para encontrar um bolo de carne perfeito, tudo para não ter que comer o jantar preparado pelo pai.

“Farejando Novos Mundos” – Estreia 18/11

A animação “Farejando Novos Mundos” se passa em um futuro próximo, no qual cientistas da Terra mandam um grupo de cachorros geneticamente modificados explorar a galáxia com a esperança de que encontrem um novo planeta para chamar de lar.

“Waffles + Mochi: Uma Festa Congelante” – Estreia (23/11)

Os fantoches Waffles e Mochi vão enfrentar um problema ao receberam visitas que chegam para comemorar uma data inexistente: o Dia do Gelo. A produção é uma criação da ex-primeira-dama dos Estados Unidos, Michelle Obama, e convida as crianças a explorarem novas culturas e alimentos.

Mais produções infantis

Em novembro, a criançada também poderá se divertir com: “Aya e a Bruxa” (01/11); “Ridley Jones: A Guardiã do Museu: Temporada 2” (02/11); “Goosebumps 2: Halloween Assombrado” (15/11); “Trolls” (16/11); e “Kayko e Kokosh: Temporada 2” (17/11); “Flummels: Extintos!” (19/11).