Após quase 30 anos, Michael Keaton volta a viver Batman no filme ‘The Flash’

Ator protagonizou o super-herói pela última vez no filme dirigido por Tim Burton em 1992

Divulgação/20.04.2021 Michael Keaton fez sucesso como Batman nos filmes de Tim Burton



O ator Michael Keaton voltará a dar vida ao super-herói Batman no filme “The Flash”. A informação foi confirmada pela ICM Partners, agência do artista, ao site The Wrap. O primeiro filme solo do Flash, o rápido herói da DC Comics, será protagonizado por Ezra Miller e dirigido pelo argentino Andrés Muschietti. O longa já começou a ser produzido em Londres e a previsão de estreia é novembro de 2022. O Homem-Morcego fará uma participação no filme e Michael conseguiu negociar com a Warner Bros. para reprisar o papel que fez há quase 30 anos. Antes da confirmação, o ator, de 69 anos, chegou a falar, em entrevista prévia ao Deadline, que não sabia se poderia gravar “The Flash” devido à Covid-19.

A primeira vez que Michael interpretou Batman foi no blockbuster dirigido por Tim Burton, em 1989. O filme foi um sucesso de crítica e bilheteria e provou que o artista não era bom apenas na comédia. O longa teve sequência e o ator se despediu do personagem no filme “Batman: O Retorno”, de 1992. Em “The Flash”, Batman deve aparecer mais velho e amargurado, pois o filme será baseado nas HQs em que o herói protagonista se depara com o Homem-Morcego ao na tentativa de voltar no tempo para impedir a morte da sua mãe.