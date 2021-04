Trailer de ‘Shang-Chi’, primeiro filme de super-herói asiático da Marvel, é divulgado; assista

Simu Liu, protagonista de ‘Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis’ celebrou a divulgação nas redes sociais

Divulgação/19.04.2021 'Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis' ganhou seu primeiro trailer



Mais um super-herói está chegando ao universo Marvel e “Shang-Chi e a Lenda dos Dez Anéis” é o primeiro filme do gênero a trazer um protagonista asiático. O trailer da produção foi divulgado nesta segunda-feira, 19, no dia do aniversário de Simu Liu, protagonista do filme que tem sua estreia marcada para setembro deste ano. O ator celebrou nas redes sociais o presente que ganhou com essa divulgação. “Esse é o melhor aniversário de todos”, escreveu o artista no Twitter. Além do elenco, a produção conta com uma equipe de cineastas asiáticos, que inclui o diretor Destin Daniel Cretton (“Just Mercy”) e o roteirista David Callaham (“Mulher Maravilha 1984”). O filme contará a origem do herói e terá um vilão clássico da Marvel em ação, o Mandarim, que chegou a ser retratado em “Homem de Ferro 3”. Assim como indica o título do longa, o vilão ganha seus poderes místicos a partir de 10 anéis mágicos. “Shang-Chi” estava programado para ser lançado em fevereiro de 2021, mas precisou ser adiado devido à pandemia da Covid-19. Pelo trailer, é possível ver que o filme segue a fórmula de sucesso da Marvel, que mescla cenas de ação e efeitos especiais com boas doses de humor. Assista: