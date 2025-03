MinC comemora Oscar de Melhor Filme Internacional para ‘Ainda Estou Aqui’

Ministra da Cultura, Margareth Menezes, parabenizou o feito histórico do longa: ‘Merecido demais! A obra é um reconhecimento à memória do país’

Divulgação/Alile Dara Onawale 'Ainda Estou Aqui' ganhou o Oscar 2025 na categoria de Melhor Filme Internacional



No último domingo (2), ‘Ainda Estou Aqui’ fez história ao ganhar a categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar. Após a premiação, o Ministério da Cultura parabenizou o longa pela premiação bem como pela trajetória vitoriosa da produção que evidenciou o potencial e qualidade do cinema brasileiro dentro e fora do país.

“Merecido demais! Parabenizo Walter Salles, Fernanda Torres, Selton Mello e toda a equipe desse projeto que, de forma muito sensível, consegue homenagear a luta da família Paiva durante esse período tenebroso que vivemos na ditadura. A obra é um reconhecimento à memória do país. Além disso, o longa contribui para que o Brasil seja visto como o país que realiza produções cinematográficas da mais alta qualidade. Nosso cinema é potente, diverso e merece todo destaque nesse momento”, comemorou a ministra da Cultura, Margareth Menezes.

O filme ‘Totalmente aclamado” também foi elogiado pelo secretário-executivo do MinC, Márcio Tavares. “O Brasil está em festa. O cinema nacional merece muito essa conquista. Nós, do Ministério da Cultura, estamos muito felizes, pois a premiação do Oscar repercute internacionalmente a grandiosidade dos nossos artistas, o talento de quem produz cinema e de todos que acreditam no poder transformador da cultura”, celebrou.