Fernanda Torres parabeniza Mikey Madison por vitória após cerimônia do Oscar

Atrizes competiram na categoria de Melhor Atriz e americana levou o prêmio pela atuação em ‘Anora’

ANGELA WEISS / AFP Mikey Madison dedicou prêmio do Oscar às profissionais do sexo



Fernanda Torres teve a oportunidade de cumprimentar a atriz Mikey Madison, que saiu vitoriosa na categoria de melhor atriz no Oscar. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que Fernanda parabeniza Madison durante uma festa que ocorreu após a cerimônia de premiação, onde também compartilham sorrisos e um beijo no rosto.

As duas atrizes foram fotografadas ao lado do renomado cineasta Walter Salles, registrando a interação entre elas. O filme “Anora”, dirigido por Sean Baker, foi o grande vencedor da noite, levando o prêmio de melhor filme. Por sua vez, “Ainda Estou Aqui”, que conta com a atuação de Fernanda, conquistou o Oscar de filme internacional.

Em suas redes sociais, Fernanda expressou sua alegria pela vitória de seu filme, compartilhando a mensagem “Nós Vamos sorrir. Sorriam!” com seus seguidores. A celebração nas plataformas digitais reflete a empolgação da atriz com o reconhecimento de seu trabalho.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Durante seu discurso, Sean Baker enfatizou a relevância de manter o hábito de frequentar cinemas, destacando a importância da sétima arte na vida das pessoas. A premiação deste ano não apenas celebrou os talentos individuais, mas também reforçou a conexão entre os filmes e o público.

*Reportagem produzida com auxílio de IA

Publicado por Victor Oliveira