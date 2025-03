Zoe Saldaña rebate críticas a ‘Emilia Pérez’ sobre representação do México após Oscar

‘Sinto muito que você e tantos mexicanos se sentiram ofendidos. Nunca foi nossa intenção. Viemos de um lugar de amor”, explicou a atriz para jornalista mexicana

Após a cerimônia do Oscar, Zoe Saldaña, que conquistou o prêmio de atriz coadjuvante, concedeu uma entrevista a jornalistas, onde rebateu críticas de uma repórter mexicana em relação ao filme “Emilia Pérez“. A jornalista expressou seu descontentamento, afirmando que a produção era prejudicial para a comunidade mexicana.

Em resposta, Saldaña, segurando seu Oscar, manifestou sua discordância, mas se mostrou disposta a dialogar com seus “irmãos e irmãs mexicanas”, enfatizando a importância do amor e do respeito na conversa sobre como o filme poderia ter sido aprimorado.

A atriz lamentou que a repórter e muitos outros mexicanos se sentissem ofendidos, ressaltando que essa nunca foi a intenção da equipe. “Sinto muito, muito que você e tantos mexicanos se sentiram ofendidos. Nunca foi nossa intenção. Viemos de um lugar de amor”, expressou. Saldaña explicou que o verdadeiro foco do filme não era o México ou qualquer outro país específico.

“Estávamos contando a história de quatro mulheres. Elas poderiam ser de qualquer lugar, como Rússia, República Dominicana, Detroit, Israel ou Gaza. Essas mulheres são muito universais e estão sofrendo todos os dias, tentando sobreviver à opressão sistêmica, e tentando achar suas vozes autênticas”, compartilhou a atriz.

