Segundo maior diamante do mundo é encontrado em Botsuana

Pedra foi descoberta na mina de diamantes de Karowe, na região centro-norte do país; ranking histórico é liderado pelo diamante ‘Cullinan’, descoberto na África do Sul em 1905

EFE/CNW Group/Lucara Diamond Corp Este é o segundo maior diamante encontrado no mundo



A empresa canadense Lucara Diamonds encontrou em Botsuana um diamante de 2.492 quilates, classificado como o segundo maior já descoberto no mundo e que está programado para ser apresentado na quinta-feira (22) ao presidente do país, Mokweetsi Masisi, segundo informou o governo. “A pedra preciosa a ser apresentada ao presidente é o maior diamante até hoje em Botsuana, mas o segundo maior do mundo”, declarou o governo do país africano na noite de quarta-feira. A empresa canadense mostrará oficialmente a pedra preciosa ao chefe de Estado em um evento público. “Essa descoberta notável, um dos maiores diamantes brutos já descobertos, foi detectada e recuperada pela tecnologia de transmissão de raios X”, explicou a Lucara Diamonds em comunicado.

A pedra foi descoberta na mina de diamantes de Karowe, na região centro-norte do país, “um ativo de classe mundial” no grande mercado de diamantes, disse a empresa. “Essa descoberta reforça a posição de Karowe como uma mina de diamantes realmente de classe mundial e destaca o sucesso contínuo de nossa estratégia de desenvolvimento operacional e subterrâneo”, disse o presidente da Lucara, William Lamb.

“Estamos muito satisfeitos com a recuperação desse extraordinário diamante de 2.492 quilates. A capacidade de recuperar uma pedra tão grande e de alta qualidade intacta demonstra a eficácia de nossa abordagem à recuperação de diamantes”, acrescentou.

O ranking histórico é liderado pelo diamante “Cullinan”, descoberto na África do Sul em 1905, com 3.106 quilates, que faz parte das Joias da Coroa do Reino Unido. O terceiro lugar é ocupado pelo diamante “Sewelo”, de 1.758 quilates, também encontrado pela Lucara Diamonds em Botsuana, em 2019.

Localizado no sul da África, Botsuana, um país árido com pouco mais de 2,5 milhões de habitantes, é um dos maiores mineradores de diamantes do mundo, com um setor que responde por cerca de 80% de suas exportações totais.

*Com informações da EFE

