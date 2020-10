‘Mistérios sem Solução’: Teaser da 2ª temporada traz mais mortes e sumiços intrigantes

Série documental da Netflix estreia novos episódios em 19 de novembro

Reprodução/YouTube Produção da Netflix é remake de programa clássico exibido entre 1987 e 2010



A Netflix divulgou nesta semana o trailer da segunda temporada de “Mistérios sem Solução”, série documental que investiga casos em aberto dos Estados Unidos e outros países. No vídeo, já é possível saber que um enigma do Japão também será investigado nos novos episódios. O programa é um remake do clássico exibido entre 1987 e 2010. A proposta da série é incentivar os espectadores a darem pistas no site oficial sobre os casos abordados, que são encaminhadas ao FBI. Cada episódio traz entrevistados reais e cenas dramatizadas para recontar os crimes. A parte dois de “Mistérios sem Solução” chega em 19 de outubro.

Confira o trailer: