‘GLOW’ é cancelada após Netflix desistir de filmar 4ª temporada

Série tinha sido renovada para últimos episódios em setembro do ano passado, mas pandemia impactou produção

Divulgação Série sobre liga de luta livre feminina teve três temporadas na Netflix



A Netflix cancelou a série “GLOW”, mesmo após confirmar, em setembro do ano passado, que a produção ganharia uma quarta temporada. Em comunicado para o site Deadline, as criadoras Liz Flahive e Carly Mensch lamentaram a decisão e citaram os impactos da pandemia de coronavírus nas filmagens de novos episódios. “A Covid-19 matou seres humanos de verdade. É uma tragédia nacional e deveria ser o nosso foco. A Covid-19 aparentemente também acabou com nossa série. A Netflix decidiu não terminar as gravações da temporada final de ‘GLOW'”, diz o texto.

“GLOW” era inspirada em histórias reais de mulheres da liga de luta-livre feminina dos anos 1980. A protagonista vivida por Alison Brie, no entanto, era uma personagem fictícia. Na trama, Ruth é uma atriz desempregada que se aventura no mundo da luta feminina como uma oportunidade de deslanchar sua carreira na indústria cinematográfica. As atrizes Betty Gilpin, Sydelle Noel e Britney Young também integraram o elenco da série.