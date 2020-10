‘Expresso do Amanhã’: Sean Bean é destaque em imagens inéditas da 2ª temporada

Novos episódios de série disponível na Netflix ainda não ganharam data de estreia

Divulgação/TNT Sean Bean será o misterioso Mr. Winfred, responsável pela criação do trem



A série “Expresso do Amanhã“, adaptação da HQ “O Perfuraneve”, ganhou imagens inéditas da segunda temporada. O destaque é Mr. Wifred, personagem de Sean Bean que promete adicionar mais tensão na trama. A produção é da TNT, mas distribuída mundialmente pela Netflix, e acompanha os sobreviventes de uma Terra congelada que vivem em um trem eternamente em movimento. Jennifer Connelly e e Daveed Diggs estão no elenco. Os novos episódios já ganharam um teaser, também com foco em Mr. Wifred, o responsável pela construção do trem. Em 2013, a história foi adaptada para os cinemas por Bong Joon-ho (“Parasita”) com Chris Evans no papel principal.

Veja as imagens: