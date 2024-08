‘Moana 2’ enfrenta novos desafios em trailer inédito

Filme chega em novembro nos cinemas para contar a história do reencontro da princesa com Maui

Divulgação/Disney Uma das animações mais bem-sucedidas da Disney ganha sequência em novemnbro



“Moana 2” é um dos grandes acontecimentos de 2024 nos cinemas. Depois de se tornar uma das animações mais bem-sucedidas da Disney, a sequência é aguardada pelos fãs, que poderão assistir ao filme no dia 28 de novembro deste ano. Durante a D23, o grande evento anual da Disney, o novo trailer de “Moana 2” ganhou as telas do principal auditório do evento e emocionou quem estava presente. A animação vai contar a história do reencontro da princesa com Maui, três anos depois dos eventos do primeiro filme. Eles vão se unir a um grupo diferente de marujos.

Siga o canal da Jovem Pan Entretenimento e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

Seguindo o chamado de seus ancestrais, Moana se joga em uma nova aventura ao lado de seus fiéis companheiros e vai enfrentar águas perigosas e desafiadoras pelo caminho.

Confira o trailer completo