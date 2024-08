‘Mufasa: O Rei Leão’ ganha teaser inédito 

Filme chega em novembro nos cinemas com a promessa de contar uma nova perspectiva da história

Divulgação/Disney Novo filme que contará a história de origem do personagem,



A D23 não para com lançamentos, e muitas das animações mais aguardadas da Disney ganharam teaser e trailers inéditos. É o caso de “Mufasa: O Rei Leão”, novo filme que contará a história de origem do personagem, que é o grande rei da selva e o pai de Simba. Após o lançamento de 2019, que focava na obra original da animação mundialmente conhecida, agora o público conhecerá uma nova perspectiva da história. A trama conta até mesmo com novos personagens, como Taka, que terá a voz de Kelvin Harrison Jr.

Além do retorno de vozes como Donald Glover como Simba, a versão realista também contada com Beyoncé e Blue Ivy na dublagem de Nala e Kiara. A história será contada por Rafiki, que começa a revelar a origem de Mufasa para a neta Kiara. Entre aventuras e desafios, a trama acompanhará um Mufasa órfão e ainda pequeno que é acolhido por um leão da linhagem real, oferecendo a ele uma família. O filme chega aos cinemas dia 19 de dezembro.

Confira o trailer: