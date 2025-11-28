Morre Danny Seagren, primeiro ator a interpretar o Homem-Aranha

Informação foi revelada pelos família do artista, que morava em Little River, Carolina do Sul, nos EUA

Reprodução/Redes sociais Ator tinha 81 anos



Danny Seagren, o primeiro ator a interpretar o Homem-Aranha em uma versão live-action, morreu aos 81 anos no último dia 10. A informação foi revelada pelos família do artista, que morava em Little River, Carolina do Sul, nos EUA.

“Ele nasceu e cresceu em Minneapolis, Minnesota, até que sua carreira no entretenimento o levou para Nova York. Ali permaneceu, até que o sol e o golfe o atraíram para o Grand Strand para desfrutar de seus anos de aposentadoria”, diz seu obituário online.