Morre José Santa Cruz, dublador de Hagrid, de Harry Potter

O ator, dublador, radialista e humorista José Santa Cruz, morreu na última sexta-feira (26), aos 95 anos, na cidade do Rio de Janeiro. Internado com uma broncopneumonia, Cruz também tinha a doença de Parkinson. Ele deixou a mulher, Ivane Maria Mendes Bastos, com quem foi casado por 72 anos, três filhos, cinco netos e quatro bisnetos. Santinha, como ficou conhecido popularmente pelos amigos e atores, será velado neste sábado (27), no Cemitério da Penitência, em Botafogo.

