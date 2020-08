Morre no Rio a atriz Chica Xavier, de ‘Sinhá Moça’ e ‘Renascer’, aos 88 anos

A atriz faleceu vítima de um câncer de pulmão; a morte foi confirmada pelo neto Ernesto Xavier, que também é ator, além de jornalista e escritor

Na Globo, Chica integrou o elenco de 26 novelas, além de participar de 11 minisséries e dez programas especiais



Com mais de 60 anos de carreira e atuações em novelas como Sinhá Moça (1986) e Renascer (1993), a atriz Chica Xavier morreu na madrugada deste sábado, 8, vítima de um câncer de pulmão. Ela estava internada no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro, e a morte foi confirmada pelo neto Ernesto Xavier, que também é ator, além de escritor e jornalista.

Em publicação no Instagram, Ernesto disse que nesta sexta, 7, a avó se despediu dele com um “até amanhã”, dito com esforço. “Agradeci por ter nascido nesta família, por ter seu sangue correndo em mim, por ter cuidado de mim e de tantos outros, por ter me ensinado a amar”, completou. No último dia 25 de julho, Ernesto publicou uma foto da avó ao lado de outras familiares em homenagem ao Dia da Mulher Negra Latino-americana e Caribenha. Na legenda: “Eu só existo porque elas existem. Mulheres negras devem ser o centro do mundo. Elas são minhas deusas”.

Nascida em Salvador, na Bahia, Francisca Xavier Queiroz de Jesus teve papéis marcantes no teatro, na TV e no cinema. Na Rede Globo, integrou o elenco de 26 novelas, além de participar de 11 minisséries e dez programas especiais. Entre os folhetins em que atuou, estão a primeira versão de Sinhá Moça, exibida em 1986 e com Lucélia Santos no papel-título; Renascer (1993) e O Rei do Gado (1996), ambos de Benedito Ruy Barbosa e protagonizados por Antônio Fagundes. Seu trabalho mais recente na televisão foi Cheias de Charme, que foi ao ar em 2012.

