Sem olfato há 40 dias, Myrian Rios é diagnosticada com Covid-19

‘Não tive falta de ar, nem febre, nada disso. Apenas perdi o paladar e o olfato’, disse a artista de 61 anos

Divulgação/SBT Myrian Rios em cena de 'As Aventuras de Poliana'



Myrian Rios disse ter descoberto que estava com o novo coronavírus ao fazer exames antes de uma pequena cirurgia. A atriz teria um quadro assintomático de Covid-19. “Eu ia fazer uma pequena cirurgia para colocar um pino num local que sofreu um desgaste no ombro. Nos exames pré-operatórios foi detectada a Covid-19”, declarou a ex-mulher do cantor Roberto Carlos em entrevista ao site O Fuxico.

Ela disse que, depois que soube da notícia, ficou isolada em casa cumprindo quarentena. Apesar de estar no grupo de risco por já 61 anos de idade, Myrian Rios ressaltou que não apresentou quadro grave da doença, exceto perda do olfato e do paladar. “Graças à Deus foi assintomático. Não tive falta de ar, nem febre, nada disso. Apenas perdi o paladar e o olfato”, ressaltou a atriz, apesar de estar sem olfato já há 40 dias. Após a recuperação, a artista deve voltar às gravações da novela “As Aventuras de Poliana”, do SBT, que também foram interrompidas pela pandemia.

*Com Estadão Conteúdo