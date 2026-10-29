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Morre Patrick Stewart aos 86 anos, ator de ‘Jornada nas Estrelas’ e ‘X-Men’

Anúnciou foi feito por um comunicado oficial nas redes nesta quinta-feira (29)

AFP

Ator Patrick Stewart
Ator Patrick Stewart Foto: AFP

O ator britânico Patrick Stewart, que se tornou um astro de Hollywood por seus papéis nas franquias “Jornada nas Estrelas” e “X-Men”, morreu ontem, aos 86 anos, segundo um comunicado oficial divulgado nesta quinta-feira (29).

“Anunciamos com grande pesar o falecimento de Sir Patrick Stewart ontem, em sua residência em Los Angeles, sob os cuidados amorosos de sua querida esposa Sunny, após uma breve e comovente luta contra a doença de Alzheimer e a demência por corpos de Lewy”, diz a nota.

*Em atualização

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