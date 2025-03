Morre Sergio Salles, fundador da produtora Vetor Zero/Lobo

Profissional criou a empresa no início dos anos 1980, ao lado de Alceu Baptistão, cofundador do projeto; causa de sua morte ainda não foi divulgada

Em janeiro deste ano, a produtora uniu suas operações com a Lobo em São Paulo e Nova York



Sergio Salles, fundador da Vetor Zero/Lobo, morreu nesta quarta (5). A produtora lamenta o falecimento de seu fundador. A causa de sua morte ainda não foi divulgada. Salles iniciou a trajetória da Vetor Zero no início dos anos 1980, ao lado de Alceu Baptistão, cofundador do projeto. O comunicado ressalta que a perda de Salles deixa um vazio imenso, mas sua história permanece viva e segue sendo uma inspiração para os atuais líderes da empresa, que continuam a levar adiante o projeto do qual ele se orgulhava tanto.

Em janeiro deste ano, a produtora uniu suas operações com a Lobo em São Paulo e Nova York, adotando o nome Vetor Zero/Lobo. Empresa foi pioneira no uso de animação 3D em publicidades no Brasil.

Veja a nota da empresa:

“É com profunda tristeza que nos despedimos de Sergio Salles, fundador da Vetor Zero/LOBO. Ao lado de Alceu Baptistão, Sergio iniciou essa jornada no começo dos anos 80 e, desde então, seu espírito inquieto, curioso e visionário foi essencial para construir não apenas uma produtora, mas um ecossistema criativo e acolhedor que impactou toda a nossa indústria.

Seu legado é imensurável. Durante todos esses anos, sua visão estratégica e seu olhar inovador ajudaram a moldar a Vetor Zero/LOBO, formando talentos, conquistando prêmios e estabelecendo uma referência criativa para o Brasil e o mundo. Mais do que isso, Sergio, ou Serginho, como todos o conheciam, criou conexões verdadeiras, dividiu conhecimento e esteve sempre presente, acompanhando cada detalhe de tudo que estava acontecendo, sempre disposto a trocar e ajudar.

Sua partida deixa um vazio imenso, mas sua história segue viva em tudo o que fazemos. Todos nós, de alguma forma, somos parte do que ele construiu — e é nossa responsabilidade honrar essa trajetória, garantindo que a Vetor Zero/LOBO continue sendo o projeto que ele tanto se orgulhava.

Seremos eternamente gratos por tudo. À sua família e aos amigos, enviamos nossos mais sinceros sentimentos neste momento difícil. Que encontrem conforto nas memórias, na marca que ele deixou em cada um de nós e no legado que seguirá inspirando gerações.

Descanse em paz.

Alceu Baptistão, Mateus de Paula Santos, Gabriel Nóbrega e Luis Ribeiro.”

