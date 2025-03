‘Vou me aposentar com chave de ouro’, celebra Neguinho da Beija-Flor após escola garantir o título

Cantor foi a voz da agremiação de Nilópolis em todos os 15 títulos, conquistados entre 1976 e 2025; após o resultado, ele ficou visivelmente emocionado

A Beija-Flor de Nilópolis conquistou o título de campeã do Carnaval 2025 em uma disputa acirrada com a Imperatriz Leopoldinense. A vitória foi especialmente marcante por ser a última participação de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola. Aos 75 anos, Neguinho anunciou sua aposentadoria antes do desfile e se emocionou ao celebrar o título. “Estava muito difícil. A Imperatriz fez um excelente Carnaval. Vocês merecem. Pode comemorar, Nilópolis”, disse o sambista, visivelmente emocionado. “Vou me aposentar com chave de ouro, graças a Deus”.

Neguinho acompanhou a apuração ao lado de sua esposa, Elaine, e da filha caçula, Luiza Flor Morena. Momentos antes do anúncio do título, ele já demonstrava confiança: “Voltar no Desfile das Campeãs, eu sei que volto. O que eu quero é o campeonato. Quero me despedir da avenida com o título”. Com 50 anos de carreira, ele foi a voz em todos os títulos da agremiação de Nilópolis, conquistados entre 1976 e 2025.

Com a vitória, a Beija-Flor se garantiu no Desfile das Campeãs, que acontece no sábado (8), na Marquês de Sapucaí, reunindo as seis melhores colocadas do Grupo Especial. Será a última apresentação de Neguinho da Beija-Flor como intérprete oficial da escola, encerrando uma trajetória de 50 anos à frente do carro de som da agremiação.

