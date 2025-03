Beija-Flor aumenta vantagem para a Imperatriz e fica a cinco títulos da segunda colocada; veja o ranking completo

Com 15 troféus do Carnaval carioca, escola de Nilópolis só está atrás da Mangueira, a vice-líder, e da Portela, maior campeã, com 22

CARLOS SANTTOS/FOTOARENA/ESTADÃO CONTEÚDO Beija-Flor não conquistava o título desde 2018



A Beija-Flor de Nilópolis é a grande campeã do Carnaval do Rio de Janeiro de 2025. Com a vitória, a escola de samba chega ao seu 15º título e se consolida como a terceira maior vencedora da história do Grupo Especial. A conquista quebra um jejum de sete anos desde sua última vitória, em 2018, quando apresentou o enredo “Monstro é aquele que não sabe amar. Os filhos abandonados da pátria que os pariu”.

A apuração dos votos ocorreu nesta Quarta-Feira de Cinzas, com a Beija-Flor liderando desde o início da contagem. A escola se destacou pelo luxo de suas alegorias e pela força do samba-enredo, que emocionou o público na Marquês de Sapucaí. A vitória de 2025 reforça a posição da Beija-Flor entre as maiores campeãs do Carnaval carioca. No topo do ranking, segue a Portela, com 22 títulos, seguida pela Mangueira, que acumula 20. A Beija-Flor ocupa o terceiro lugar isolado.

A Portela se destaca por ter dominado o Carnaval entre 1941 e 1947, conquistando todos os campeonatos desse período. Sua última vitória foi em 2017. Já a Mangueira, vice-líder em títulos, teve sua última conquista em 2019, com o enredo “História para ninar gente grande”.

Ranking das escolas com mais títulos:

Portela – 22 títulos

Mangueira – 20 títulos

– 20 títulos Beija-Flor – 15 títulos

Imperatriz Leopoldinense – 9 títulos

– 9 títulos Acadêmicos do Salgueiro – 9 títulos

Império Serrano – 9 títulos

– 9 títulos Mocidade Independente de Padre Miguel – 6 títulos

Unidos da Tijuca – 4 títulos

– 4 títulos Unidos de Vila Isabel – 3 títulos

Unidos do Viradouro – 3 títulos

– 3 títulos Unidos da Capela – 2 títulos

Acadêmicos do Grande Rio, Estácio de Sá, Vizinha Faladeira, Recreio de Ramos e Prazer da Serrinha – 1 título cada

*Reportagem produzida com auxílio de IA