‘Morte no Nilo’: Adaptação de romance de Agatha Christie ganha primeiro trailer; assista

O filme é uma sequência de ‘Assassinato no Expresso do Oriente’, de 2017, e não tem previsão de estreia por causa da pandemia

Divulgação Gal Gadot em cena de 'Morte no Nilo'



O filme “Morte no Nilo” ganhou nesta quarta-feira (19) o primeiro trailer oficial. Adaptação do romance homônimo de Agatha Christie, o longa tem um elenco recheado de estrelas, com Gal Gadot, Rose Leslie, Letitia Wright, Armie Hammer, Annette Bening, Russell Brand, Tom Bateman e Jennifer Saunders. Kenneth Branagh volta para interpretar o detetive Hercule Poirot, papel que ele já havia feito em “Assassinato no Expresso do Oriente”, filme de 2017 também inspirado em um romance da autora. Assista ao trailer abaixo:

A sinopse do filme promete que “Morte no Nilo” terá uma história envolvente com visual incrível. “Durante suas férias no Egito, Hercule Poirot precisa investigar o assassinato de uma jovem herdeira, um crime que aconteceu a bordo de uma embarcação no Nilo. Um crime, muitos suspeitos. Um visual deslumbrante, luxuoso e com muito mistério que desperta a curiosidade”, diz o texto. O filme ainda não tem data de estreia por causa da pandemia da Covid-19, mas, nos Estados Unidos, o estúdio trabalha com a data de 23 de outubro.