Serviço de streaming da Disney chega ao Brasil em novembro de 2020

Companhia confirmou o mês de lançamento, mas ainda não divulgou a data

Divulgação É oficial! Disney+ chega em novembro no Brasil



A Disney anunciou nesta quinta-feira, 13, que o serviço de streaming da Companhia chega a América Latina e Caribe, incluindo o Brasil, em novembro de 2020. O Disney+ (Disney plus) já está liberado nos Estados Unidos e em outros países do mundo desde 12 de novembro de 2019 e é o destino exclusivo de séries da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geografic, além de produzir conteúdos próprios da Marvel Studios que estão programados para 2020 e 2021 como “Falcão e o Soldado Invernal”, que reúne Sam Wilson/Falcão (Anthony Mackie) e Bucky Barnes/O Soldado Invernal (Sebastian Stan) após os eventos de “Vingadores: Ultimato”, e “Loki”, uma nova série na qual Tom Hiddleston reprisa seu papel como o asgardiano, que também se passa depois do último filme dos Vingadores.

“Sabemos que nosso público da América Latina está ansioso pela chegada do Disney+. Todos os clássicos animados da Disney estarão juntos pela primeira vez em um único e exclusivo destino”, disse Diego Lerner, presidente da The Walt Disney Company Latin America. De acordo com Diego, o assinante do Disney+ terá acesso ilimitado e permanente ao catálogo de filmes e séries. O valor da assinatura no Brasil ainda não foi divulgado. Nos Estados Unidos custa US$ 6,99 por mês (R$ 37,68) ou US$ 69,99 por ano (R$ 377,30). “De um modo geral, posso dizer que as melhores e mais relevantes experiências Disney para todos os membros da família estarão disponíveis no Disney+ de maneira ilimitada e permanente”, completa Lerner.

O que você vai assistir no Disney+

Entre as produções mais clássicas da Walt Disney Signature Collection, da Walt Disney Animation Studios, estarão disponíveis no streaming cilmes como Branca de Neve e os Sete Anões, A Bela e a Fera, Pinóquio, Bambi, A Dama e o Vagabundo, Peter Pan, A Pequena Sereia, Cinderela e etc. Os recentes sucessos em live-action como Alladin, Mogli- O Menino Logo, O Rei Leão e até Mulan também integrarão o catálogo. Para os fãs de super-heróis, todo o Universo Cinematográfico da Marvel estará em cartaz, desde Homem de Ferro até Vingadores:Ultimato. As produções mais recentes como The Mandalorian e Hamilton também estão no Disney+.