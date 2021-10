Mulher-Gato e Pinguim são destaques do novo trailer de ‘The Batman’; assista

Longa-metragem do super-herói será lançado em março de 2022 e foi destaque do DC FanDome neste sábado

Reprodução/ Youtube Mulher-Gato e Batman em cenas do trailer de novo filme do super-herói



A DC FanDome, evento para os fãs do Universo DC, aconteceu neste sábado, 16, e teve como ponto alto o novo trailer de ‘The Batman‘. O longa-metragem do super-herói trouxe mais cenas da Mulher-Gato, interpretada por Zoë Kravitz, e cenas de Pinguim, interpretado por Colin Farrel, tentando fugir das investidas do morcego. Robert Pattinson, intérprete do herói, também aparece bastante musculoso nas imagens. O filme dirigido por Matt Reeves será lançado no dia 4 de março de 2022 nos Estados Unidos. Além do trailer de Batman, o evento também revelou o primeiro teaser de ‘Adão Negro’ e algumas imagens de Shazam! 2 e The Flash.

Assista abaixo o trailer de ‘The Batman’: