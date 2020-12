‘Mulher Maravilha 1984’ estreia amanhã; saiba onde assistir

Filme da heroína amazona teve estreia adiada algumas vezes por causa da pandemia da Covid-19

Reprodução "Mulher-Maravilha: 1984" estava previsto para estrear em junho de 2020



Os cinemas brasileiros terão uma grande estreia de filmes de super-heróis ainda em 2020. Nesta quinta-feira, 16, estreia em todas as salas do país o longa “Mulher-Maravilha 1984″ que continua seguindo as aventuras de Diana em uma nova década e com novos vilões, como a Mulher Leopardo (Cheetah) e Maxwell Lord. O elenco da nova adaptação de Patty Jenkins conta com Gal Gadot (Diana), Kristen Wiig (Cheetah), Chris Pine (Steve Trevor) e Pedro Pascal (Lord). O longa ganhará estreia no Brasil antes dos Estados Unidos (que sairá em 25 de dezembro). Mas por lá, os fãs poderão assistir também pelo serviço de streaming HBO Max.

‘Mulher Maravilha 1984’ teve sua estreia adiada algumas vezes por causa da pandemia da Covid-19. A previsão inicial era que o longa fosse lançado no final de 2019, mas a data foi postergada para o início de 2020. Com os cinemas fechados por causa da pandemia, o filme mudou de junho para outubro e, posteriormente, para dezembro. Apesar da demora, o filme já teve críticas positivas e boa avaliação em sites especializados, como o Rotten Tomatoes (94% de aprovação). Veja abaixo quais cinemas de São Paulo irão exibir o filme:

Centerplex Lapa

Cine Araújo Campo Limpo

Cinefliz Cantareira

Cinemark Aricanduva

Cinemark Boulevard Tatuapé

Cinemark Center Norte

Cinemark Central Plaza

Cinemark Cidade Jardim

Cinemark Eldorado

Cinemark Lar Center

Cinemark Market Place

Cinemark Metrô Tatuapé

Cinemark Mooca

Cinemark Pátio Higienópolis

Cinemark Raposo

Cinemark Shopping Cidade São Paulo

Cinemark Shopping D

Cinemark Shopping Iguatemi SP

Cinemark Shopping Interlagos

Cinemark Shopping Metrô Santa Cruz

Cinemark SP Market

Cinemark Tietê Plaza

Cinemark Tucuruvi

Cinemark Villa Lobos

Cinemark West Plaza

Cinépolis Itaquera

Cinépolis Jardim Pamplona

Cinepólis JK Iguatemi

Cinépolis Largo XIII

Cinesystem Morumbi Town

Espaço Itaú de Cinema – Frei Caneca

Espaço Itaú de Cinema – Pompéia

Kinoplex Itaim

Kinoplex Parque da Cidade

Kinoplex Vila Olímpia

Moviecom BoaVista

Moviecom Penha

PlayArte Multiplex – Ibirapuera

PlayArte Multiplex Center 3 (Bristol)

PlayArte Multiplex Marabá

PlayArte Multiplex Plaza Sul

PlayArte Splendor Paulista

UCI Analia Franco

UCI Jardim Sul

UCI Santana

*conferir os horários nos sites dos cinemas