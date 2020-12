Nathalia Arcuri apresenta histórias de grandes empreendedoras na série ‘Mulheres que Mudam o Mundo’

Primeiro episódio disponível no YouTube conta a história de Luiza Trajano, dona da rede Magazine Luiza

Divulgação/YouTube Nathalia Arcuri comanda a série 'Mulheres que Mudam o Mundo'



A jornalista Nathalia Arcuri, conhecida por criar o canal de finanças “Me Poupe!”, lança nesta quarta-feira, 16, em parceria com o YouTube, novos episódios da série “Mulheres que Mudam o Mundo”. A ideia do projeto é contar histórias de empreendedoras que enfrentaram desafios para conseguir conquistar seu espaço. Os novos cinco episódios serão lançados semanalmente, sempre às quartas-feiras, e o primeiro conta a trajetória de Luiza Trajano, dona da rede Magazine Luiza. Nathalia Arcuri, que há alguns anos deixou a Record para investir no seu canal do YouTube, comentou que contar essas histórias é algo inspirador.

“Quando comecei a me planejar para deixar o meu trabalho na TV e começar a empreender, eu sentia falta de uma coisa: mais empreendedoras brasileiras a quem eu pudesse recorrer e me inspirar. Todos os meus mentores ‘oficiais’ eram homens, mas queria o conhecimento de mulheres também, porque eu já sabia que os desafios que encontramos muitas vezes são diferentes dos enfrentados por homens. E é isso que a série traz: histórias de mulheres incríveis, que começaram do zero, passaram por grandes dificuldades, mas não desistiram e criaram negócios que mudaram tudo ao redor delas”, afirmou a jornalista. Além de Luiza Trajano, a série também contará as histórias de Carla Sarni, da Sorridents, Mariana Vasconcelos, da AgroSmart, Adriana Barbosa, fundadora da Feira Preta, e Cleusa Maria, da Sodiê Doces. A produção original do YouTube foi lançada em março e já soma 20 milhões de visualizações.