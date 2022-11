Musical ‘Anastasia’ transporta magia da Broadway para São Paulo

Espetáculo em cartaz no Teatro Renault é uma réplica da montagem de Nova York e é inspirado na animação de 1997; Tiago Abravanel, Giovanna Rangel e Rodrigo Garcia compõem o elenco

“Quem é você?” é a pergunta que ecoa na versão para os palcos de “Anastasia”. O musical, que está em cartaz no Teatro Renault, em São Paulo, é uma réplica da produção que estreou na Broadway em 2017. A lenda da grã-duquesa que sobrevive após a execução da sua família se popularizou com a animação de 1997, atualmente disponível no Disney+, mas mesmo servindo de inspiração, o público não vai encontrar uma trama exatamente igual à do desenho. Os fãs, no entanto, podem ficar tranquilos, porque o fio condutor da história continua sendo a jornada de Anya – que perde a memória após ser separada da avó e, desde então, tenta descobrir quem ela realmente é. De forma sutil, o espetáculo sugere que, no fundo, todos podem estar nessa mesma busca. As conhecidas canções Once Upon a December e Journey to the Past estão presentes no musical, mas também há novas músicas. “Todo mundo reconhece a animação quando assiste ao espetáculo, mas não há o Rasputin, por exemplo. Há novos personagens e a Anya fica dividida entre dois homens”, contou a diretora Carline Brouwer.

O vilão da trama deixa de ser o feiticeiro Rasputin e dá espaço a Gleb, interpretado por Luciano Andrey. O novo personagem é um membro dos bolcheviques que se vê em conflito ao descobrir que pode ter se apaixonado pela grã-duquesa perdida, Anastasia, vivida por Giovanna Rangel. A atriz, que pisou no Teatro Renault pela primeira vez em 2016 para assistir ao musical “Wicked”, hoje está em cima do palco na pele da personagem-título dessa história. “Fiquei maravilhada quando conheci esse teatro, é uma emoção muito grande estar em cena com esse time incrível. Sem contar que esse é meu primeiro grande musical com um papel de destaque”, celebrou a artista, que divide cena com outro protagonista estreante, Rodrigo Garcia. “Estamos muito empolgados, então trazemos todo esse frescor para o espetáculo. Depois da nossa primeira apresentação, percebi qual é a sensação de assumir um papel dessa responsabilidade e quero guardar isso para sempre. É algo muito especial”, comentou o intérprete de Dmitry.

Retorno de Tiago Abravanel

O veterano dos palcos Tiago Abravanel completa o trio protagonista como o divertido Vlad. “O teatro é minha casa, é onde me encontro como artista. Não imaginava que pudesse voltar ainda esse ano”, falou o artista, que teve um 2022 agitado devido à preparação do seu casamento com Fernando Poli e a sua comentada participação no “BBB 22”. “Eu me senti exposto, mas era isso o que eu queria para que as pessoas pudessem conhecer quem é o Tiago”, comentou sobre o reality. Retornar ao teatro depois dos altos e baixos que viveu ao desistir da atração da Globo é, para o cantor, uma forma de se reerguer. “Assisti ‘Anastasia’ na Broadway e pensei que o único personagem que eu poderia fazer era o Vlad, e aqui estamos.” O ex-BBB promete tirar boas risadas do público em suas cenas ao lado de Carol Costa, que, ao se despedir do sensual “Chicago”, assume a divertida Lily em “Anastasia”. A temporada do musical mal começou e a química dos atores em cena já é elogiada. “A gente já tem uma amizade de anos. A nossa sintonia no palco é resultado desse amor”, afirmou a atriz.

Outro destaque no elenco é a cantora lírica Edna D’Oliveira, que dá vida a Imperatriz. A artista já está acostumada com os palcos, mas interpretar em um musical está sendo uma novidade: “Cantar já é confortável para mim, agora ser uma atriz foi complicado. Mas é emblemático eu estar nesse papel, sou uma mulher negra sendo uma imperatriz”. Além de viver o antagonista dessa história, o intérprete de Gleb assina a versão brasileira do espetáculo com Bianca Tadini. “É especial atuar e ser responsável pelas traduções. Nesse processo, tivemos muito cuidado para manter algumas coisas da animação”, disse Luciano. Bianca acrescentou que eles fizeram uma pesquisa histórica para entender o período em que se passa essa trama, mas enfatizou que a Revolução Russa não é o foco da história: “a questão histórica é um pano de fundo. Essa é uma obra de ficção, de uma jovem que busca o pertencer”.

