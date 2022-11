‘O Pequeno Príncipe’: Conheça o musical brasileiro que possui aval da família do autor do livro

Espetáculo está em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, e tem Thiago Machado no papel do Aviador

Divulgação/Marcos Mesquita 'O Pequeno Príncipe' está em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo



O atemporal clássico de Antoine de Saint-Exupéry ganhou uma nova – e totalmente brasileira – versão para os palcos. O musical “O Pequeno Príncipe”, em cartaz no Teatro Villa Lobos, em São Paulo, mostra como a trama do livro está ligada a experiências pessoais do autor francês, apresentado na história como o Aviador. O roteiro é assinado por Sheila Dryzun, que passou quase seis anos construindo essa trama. Especialista na história de Saint-Exupéry, ela esteve na França para coletar informações com os familiares do escritor e enriquecer a história. “Cada vez que a gente lê ‘O Pequeno Príncipe’ descobre uma frase nova, como se algo antes não estivesse lá. A peça busca resgatar os anseios que temos quando criança e mostra a trajetória do autor para escrever esse livro de tanto sucesso”, comentou Sheila. O espetáculo, que não fica atrás de uma produção Broadway, possui não só o roteiro original, como também músicas, coreografias, cenários, figurinos e perucas inéditos, tudo pensado por profissionais brasileiros.

“Procuramos um time experiente em teatro musical para conseguir construir artesanalmente a obra. Os cenários, por exemplo, foram pintados à mão. Tudo foi feito e concebido aqui. É grandioso, mas resgata o artesanal”, explicou Fernanda Chamma, que assina a direção artística do espetáculo. O papel principal é revezado por quatro atores-mirins de diferentes perfis físicos. Anna Beatriz Simões, conhecida nos bastidores como Xuxinha, é a única menina a viver o personagem-título. “É uma experiência incrível e super diferente porque eu nunca tinha interpretado um menino. No começo, eu fiquei um pouquinho insegura, mas depois deu tudo certo e eu estou amando fazer esse personagem”, enfatizou a atriz em entrevista à Jovem Pan. Ao analisar a mensagem por trás da obra de Saint-Exupéry, a atriz de 10 anos mostrou que, assim como pontuado por Sheila, as interpretações dessa história podem variar. “Para mim, o mais bonito é que o Pequeno Príncipe quer muito um amigo e ele encontra o piloto. Isso me deixa emocionada porque ter um amigo é super importante na nossa vida”, disse Ana Beatriz, que alterna seu papel protagonista com Davi Martins, Leonardo Freire e Levi Asaf.

O veterano dos musicais Thiago Machado é quem dá vida ao Aviador, personagem que liga a história do Pequeno Príncipe à vida de Saint-Exupéry. Mesmo com sua experiência, o ator falou que contracenar com tantas crianças tem gerado novos aprendizados. “A gente nunca se acostuma com o palco (risos), então, quando vem uma criança disposta a enfrentar uma plateia é uma grande surpresa. É ótimo ver como eles são disponíveis em cena e como eles confiam na gente. Eles são inteligentes e propõem muitas coisas que não estão no roteiro, isso também é muito legal. Brinco que são quatro espetáculos diferentes, porque são Pequenos Príncipes com essências, histórias pessoais e vivências diferentes”, falou à Jovem Pan. Com experiência em títulos internacionais, incluindo “Cantando na Chuva”, “Rent” e “Tick, Tick… Boom!”, Thiago comentou que também é inspirador saber que o musical é 100% nacional: “O Brasil tem uma qualidade absurda, então poder ver toda essa estrutura no palco e a reação da plateia com o nosso trabalho é muito gratificante”. O elenco principal do musical ainda conta com Bruna Guerin como a Rosa, Luciana Ramanzini como a Raposa, e Natasha Jascalevich, que apresenta um notável trabalho corporal como a Serpente.

