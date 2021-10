Tiago Leifert opina sobre a escolha de Tadeu Schmidt para apresentar o ‘BBB 22’

‘É a escolha ideal: inteligente, experiente e bem-humorado’, declarou o apresentador nas redes sociais

Reprodução/Globo Tiago Leifert parabenizou Tadeu Schmidt e deu um conselho ao jornalista



A Globo oficializou no último domingo, 10, que Tadeu Schmidt vai deixar o “Fantástico” para assumir a apresentação do “BBB 22”. Após Boninho aparecer na atração dominical para dar as boas-vindas ao novo apresentador, Tiago Leifert, que esteve à frente do reality nas últimas cinco edições, opinou sobre a escolha da Globo. “O querido Tadeu Schmidt é a escolha ideal para o ‘BBB’: inteligente, experiente e bem-humorado. Parabéns e boa sorte, Tadeu! Como telespectador do ‘BBB’, estou muito feliz que é você”, escreveu Tiago nos stories do Instagram. O apresentador do “BBB 21” aproveitou para dar uma dica ao jornalista: “Não deixa eles [os participantes] pipocarem, Tadeu! Vai com tudo”. Tiago anunciou sua saída da Globo em setembro deste ano e vai encerrar sua passagem pela emissora no “The Voice Brasil”. Com a saída de Tadeu, Maju Coutinho assume o “Fantástico” ao lado e Poliana Abritta e um jornalista, que ainda não foi anunciado, entrará no time para falar do futebol. César Tralli ficará no lugar de Maju no “Jornal Hoje”.