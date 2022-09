‘Não tinha chance’, dispara Sonia Abrão após seu ex-repórter ser eliminado de ‘A Fazenda 14’

Apresentadora deu sua opinião sobre a saída de Bruno Tálamo do reality e mandou um recado para ele

Reprodução/RedeTV!/Record Sonia Abrão mandou recado para Bruno Tálamo após eliminação de 'A Fazenda 14'



A apresentadora Sonia Abrão se manifestou após o jornalista Bruno Tálamo ser o primeiro eliminado de “A Fazenda 14”. O agora ex-peão disputou a permanência na casa com Deborah Albuquerque e Tiago Ramos, mas recebeu apenas 15,69% dos votos. “Doeu ver um parceiro de 9 anos de trabalho, no ‘A Tarde é Sua’, ser eliminado na primeira roça, por mais que a gente soubesse que ele não tinha chance”, declarou Sonia, que chegou a fazer campanha nas redes sociais para Bruno continuar no jogo. “O público não deu uma segunda oportunidade! Que pena! Zoamos, apontamos erros, não passamos pano, mas torcemos muito para que escapasse dessa roça”, enfatizou a apresentadora. Há 13 dias no ar, “A Fazenda 14” tem colecionado brigas e esses conflitos entre os peões têm feito sucesso nas redes sociais. “Você saiu, Bruno, mais pelo fato de ser gente fina no meio de gente que joga baixo, do que por suas falhas como peão! Ser legal tem seu preço! E entenda que existem derrotas que, na verdade, são recompensas! Essa edição de energia tão negativa e pesada do reality não era para você! E segue o baile”, concluiu Sonia. O jornalista Felipeh Campos, que também trabalhou com Bruno no “A Tarde é Sua”, concordou com a apresentadora e acrescentou: “Chorei junto com o Bruno!! Foi um choro da alma, da injustiça!! Mas ele ganhou muito deixando o jogo na primeira roça. Ele ficará bem”.