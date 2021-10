Nego Di expõe áudio desmentindo comentário de Bil em ‘A Fazenda 13’: ‘Oportunista’

Ex-participante do ‘BBB 21’ e do ‘No Limite’ falou no reality da Record que foi excluído do grupo criado pelos ex-BBBs, porém ele foi convidado por Viih Tube e recusou entrar

Reprodução/Instagram/bilaraujjo/06.10.2021



Um comentário feito por Bil Araújo em “A Fazenda 13” não agradou os ex-participantes do “BBB 21”. Na atração da Record, ele falou que foi excluído do grupo de WhatsApp que os ex-BBBs fizeram após a edição histórica do reality da Globo. Nego Di expôs nas redes sociais um áudio que Bil mandou para Viih Tube dizendo que não queria entrar no grupo. A influenciadora mandou uma mensagem para o ex-No Limite no Instagram convidando ele para participar e pedindo desculpas por algo que ela tenha feito para ele no jogo. “Oi, Viih Tube! Que isso, está tudo bem, já foi o jogo, já passou tudo. Tenho contato só com algumas pessoas aqui fora. Obrigado por ter vindo falar, gratidão. Bola para frente, vida que segue. Sobre o grupo, não precisa não, não quero, deixa eu fora mesmo”, falou o peão no áudio.

Nego Di disse que não podia deixar o assunto passar batido. “Foi indignação coletiva lá no grupo. Esse Bil é oportunista e sem vergonha”, enfatizou. “Esse Bil é um grande mentiroso. Esse rapaz tem que parar de pular de reality em reality e criar um produto… beleza não enche barriga! Ainda mais quando não tem cérebro.” Na visão do humorista, Bil quer fazer papel de excluído para tentar ganhar o reality da Record. “Ele falou dentro do reality [A Fazenda 13] que foi excluído do grupo, que não quiseram colocar ele, a Juliette e o Gil. Ele se colocou na prateleira dessas pessoas. É sério? Todo mundo foi convidado. Ninguém foi excluído, ele quer usar isso para ganhar a Fazenda, o coitadinho”, comentou.

O ex-BBB também afirmou que Bil se envolveu com Karol Conká por interesse: “Ele quis ficar com a Karol porque ela era a pessoa mais querida até então dentro da casa, ele ficou com ela porque é um oportunista sem vergonha”. Arthur Picoli também comentou sobre o assunto e riu do fato de Bil dizer que quem está no grupo é o “time do mal”. “É o que? Não está lá quem não quer, simples assim. Grupo do mal (risos)”, escreveu no Twitter. Gil comentou a publicação dizendo que ele faz, sim, parte do grupo. Caio Afiune também se posicionou e demonstrou sua indignação. “Que ruim ouvir isso! Único que levantou torcida e mutirão para ele fui eu, mas a vida é assim mesmo…”, escreveu o ex-BBB.