Nego do Borel diz que estava sozinho e se isolou em motel para ‘pensar na vida’

Cantor falou em depoimento que tomou remédio para dormir e desligou o celular e que não avisou a mãe porque não imaginava a repercussão do seu isolamento

O cantor Nego do Borel declarou que não estava acompanhado no motel em que foi encontrado em Vila Isabel, na zona Norte do Rio de Janeiro, nesta terça-feira, 5. Segundo a Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA), o funkeiro foi encontrado com duas mulheres e estava no local há 12 horas. Ao prestar depoimento, o cantor disse que entrou e permaneceu sozinho no motel e lá tomou quatro comprimidos de Dramin, medicamento de enjoo, para poder dormir e desligou seu celular. Por volta das 21h de segunda-feira, 4, dia em que foi dado como desaparecido, ele disse que saiu do motel, foi à praia na Barra da Tijuca e retornou ao local em que estava hospedado.

Nego disse ainda que permaneceu sozinho “para pensar em sua vida” e que escolheu o motel em Vila Isabel por ser próximo do Morro do Borel, local em que foi criado. A mãe do artista, Roseli Viana, foi quem registrou o boletim de ocorrência relatando o desaparecimento do filho e, na manhã desta terça, ela chegou a pedir orações ao filho. Nego declarou que “não avisou sua mãe, pois não tinha noção da repercussão de seu isolamento”. Há alguns dias, o funkeiro postou nas redes sociais que estava se sentindo depressivo após ser expulso de “A Fazenda 13” acusado de assédio pelo público.