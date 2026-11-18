Netflix anuncia ‘Os Crentes’, comédia brasileira gravada com plateia ao vivo
A Netflix vai explorar um novo território na comédia brasileira. A plataforma anunciou nesta quarta-feira (18) a estreia de “Os Crentes”, seu primeiro especial nacional de comédia cristã. E um detalhe chama a atenção: a produção foi gravada diante de uma plateia ao vivo, em um formato que mistura ficção e momentos de humor inspirados no cotidiano religioso.
A novidade chega ao catálogo em 16 de dezembro e acompanha Rebeca (Gabriela Saadi) e Beto (Gil Coelho), um casal cristão que acaba de se mudar para um apartamento novo. Para comemorar a conquista, Rebeca planeja uma noite romântica a dois. O problema é que o marido esquece de avisar que marcou justamente para aquela noite a primeira reunião da célula da igreja na nova residência.
O que deveria ser um momento especial para o casal acaba se transformando em uma reunião cheia de imprevistos, visitas inesperadas e situações constrangedoras. A partir daí, a produção aposta em situações que fazem parte da rotina de comunidades evangélicas para construir suas piadas.
O elenco reúne nomes conhecidos da televisão e do humor brasileiro. Além dos protagonistas, estão Felipe Simas, Dan Mendes, Pretha Sousa, Lara Santana, Malu Valle e Marco Luque. A produção também terá participações especiais de Supla e Jottapê.
Outro detalhe interessante está por trás das câmeras: o roteiro foi desenvolvido por uma equipe inteiramente evangélica, liderada pela roteirista-chefe Vivian de Oliveira. Thiago Dantas, Paulo Leal, Douglas de Lima, Gabriela Saadi e Suellen Maia também participam da criação.
A direção é de Ricardo Elias, e a produção fica por conta da Floresta.
Com a proposta de transformar situações familiares ao público cristão em entretenimento, “Os Crentes” representa uma aposta diferente da Netflix no mercado nacional. A gravação com plateia ao vivo também aproxima o especial de formatos de comédia televisiva, criando uma experiência que mistura interpretação, esquetes e a reação espontânea do público.
“Os Crentes” estreia em 16 de dezembro, exclusivamente na Netflix.
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