Netflix celebra Dia do Cinema Nacional com coleção especial

A seleção inclui títulos icônicos como “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Rio, 40 Graus”, “Jogo de Cena” e “São Paulo, Sociedade Anônima”; veja a lista de filmes abaixo

Divulgação/Netflix 'Simplesmente Cinema Brasileiro' reúne filmes que capturam a essência da cultura, história e criatividade do país



Em homenagem ao Dia do Cinema Nacional, a Netflix lança nesta quarta-feira (19) uma coleção especial intitulada “Simplesmente Cinema Brasileiro”. Esta seleção é uma parte central de uma campanha que celebra a vasta e diversa cinematografia do Brasil. Com filmes que vão desde produções contemporâneas aclamadas pela crítica até documentários renomados e obras populares de vários gêneros, a coleção inclui títulos icônicos como “Central do Brasil”, “Terra Estrangeira”, “Rio, 40 Graus”, “Jogo de Cena” e “São Paulo, Sociedade Anônima”. A iniciativa “Simplesmente Cinema Brasileiro” reafirma o compromisso da Netflix em apoiar e promover o cinema nacional, destacando histórias locais e ampliando colaborações com talentos brasileiros. Como parte da celebração, a Netflix anunciou uma parceria com Gabriel Martins, da produtora Filmes de Plástico, para desenvolver o filme “Vicentina Pede Desculpas”.

“Gabriel é um cineasta visionário cujo trabalho reflete profundamente a autenticidade e a diversidade da cultura brasileira. Esta colaboração representa mais um passo significativo no nosso compromisso contínuo em apoiar o cinema local e levar histórias brasileiras autênticas para uma audiência tão ampla”, comentou Gabriel Gurman, Diretor de Filmes da Netflix no Brasil. Além disso, a Netflix revelou recentemente o desenvolvimento de dois novos filmes: “Caramelo“, estrelado pelo icônico vira-lata caramelo, e uma adaptação literária de “O Diário de Um Mago”, clássico de Paulo Coelho.

Ainda este ano, chega ao catálogo da Netflix o filme “Saudade Fez Morada Aqui Dentro”, do diretor Haroldo Borges, vencedor do Prêmio Netflix na Mostra Internacional de Cinema de São Paulo em 2023. “Nosso objetivo é ser o lar de uma variedade de filmes brasileiros de qualidade para as mais diversas audiências. Queremos que nossa oferta represente todo o potencial criativo, riqueza e diversidade do cinema nacional, contribuindo para a formação de um público apreciador de filmes feitos no Brasil”, reforçou Gabriel. Para acessar a coleção “Simplesmente Cinema Brasileiro”, os assinantes podem visitar a página principal da Netflix em qualquer dispositivo.

Confira abaixo alguns dos filmes que fazem parte da seleção: