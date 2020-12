Netflix divulga teaser do live-action de ‘O Clube das Winx’ e divide opiniões; assista

A série estreia mundialmente no dia 22 de janeiro de 2021 e recebeu o nome de ‘Fate: The Winx Saga’

Divulgação/Netflix Elenco de 'Fate: The Winx Saga', nova série original da Netflix



“Sei que você vai querer ser uma de nós…”, era com essa abertura que a animação “O Clube das Winx” começava. Sucesso em canais como o Nickelodeon, o desenho criado por Iginio Straffi ganhou uma versão live-action e o primeiro teaser da produção original chamada “Fate: The Winx Saga” foi divulgado nesta quinta-feira, 10, pela Netflix. A trama, que terá seis episódios e estreia mundialmente em 22 de janeiro de 2021, apresenta a saga de cinco fadas adolescentes que vivem em um internato mágico que fica em um local intitulado Outro Mundo.

Assim como no desenho, as protagonistas estão aprendendo a lidar com seus poderes, sentimentos, relacionamentos amorosos e, claro, com monstros. A série é de Brian Young, também responsável por “The Vampires Diaries”, e conta Abigail Cowen como Bloom, Hannah van der Westhuysen como Stella, Precious Mustapha como Aisha, Eliot Salt como Terra, Elisha Applebaum como Musa, Sadie Soverall como Beatrix. Com uma pegada mais sombria, a produção dividiu opiniões nas redes sociais e já está entre os assuntos mais comentados do Twitter nesta quinta-feira, 10. “Transformaram as Winx nos X-Men”, comentou um seguidor. “2021 já tem a série do ano, pode entrar Fate: A Saga Winx”, escreveu outro. “Estou criando uma expectativa tão alta”, acrescentou mais um.

2021 já tem a série do ano pode entrar Fate: A Saga Winx! 🧚‍♂️pic.twitter.com/vfaWsF8Nev — Fate: A Saga Winx Brasil (@fatebrasiI) December 10, 2020

O casting das Winx:

como foi / como devia ter sido https://t.co/HGOOrxb5WO pic.twitter.com/FFJEsU9vZd — yan o homem macaco (@martyratoa) December 10, 2020

e esse trailer q saiu das winx meu q fadas são essas ta com uma cara de q vai ser ruim — % (@fIeavbag) December 10, 2020

Vão lançar uma série das winx gente pqp

Eu não tô legal

Tô criando uma expectativa tão alta — Ana Carolina🔴⚫ #RenovaDiegoAlves (@crfaninha_27) December 10, 2020

AH NÃO, AGORA EU QUERO MARATONAR THE WINX MAN AAAAAAA https://t.co/ScKqKnUYUn — BadAss Samy 💘💥 (@Samzz09) December 10, 2020

transformaram as Winx nos X-men https://t.co/smNseaebQa — prosproxim0 (@prosproxim0) December 10, 2020