Netflix exibirá luta de Mike Tyson x Jake Paul; confira os detalhes da transmissão

Para aumentar a expectativa, o serviço de streaming lançará um documentário com todos os bastidores e preparação para o combate

Divulgação/Netflix Mike Tyson, lenda do boxe mundial



A Netflix anda investindo em algumas transmissões ao vivo, e a próxima promete aquecer os fãs de luta. A plataforma anunciou que irá transmitir a luta dentre o icônico Mike Tyson e o youtuber Jake Paul. A luta de boxe peso-pesado entre Tyson e Paul, promovida pela Most Valuable Promotions (MVP), será transmitida, ao vivo, com exclusividade no serviço de streaming, em português, no dia 15 de novembro, sexta-feira, diretamente do AT&T Stadium, em Arlington, Texas. Para aumentar a expectativa, a Netflix lançará um documentário com todos os bastidores e preparação para a luta. A produção será lançada em três capítulos, com os dois primeiros chegando ao catálogo no dia 7 de novembro; o último episódio estreia no dia 12 de novembro.

Com entrevistas de família e amigos próximos, além de momentos crus e sem filtro, Contagem Regressiva promete uma nova perspectiva para os fãs ávidos pelos dramas por trás dos esportes. O documentário levará os espectadores aos bastidores dos treinamentos de Paul e Tyson para mostrar a determinação e exigências físicas necessárias para participar do combate.