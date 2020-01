Oscar 2020: Netflix conquista 20 indicações com produções originais

Divulgação 'História de Um Casamento' rendeu indicação de Melhor Ator e Atriz para protagonistas



As produções originais da Netflix conquistaram 20 indicações ao Oscar 2020. Os nomeados da 92ª edição da premiação foram divulgados nesta segunda-feira (13).

“O Irlandês”, “História de Um Casamento”, “Klaus” e “Dois Papas” receberam indicações às principais categorias do maior prêmio do cinema americano. Dividindo 10 indicações com “Era uma vez em Hollywood” e “1917”, o filme de Martin Scorsese ficou atrás somente de “Coringa” em número de nomeações.

A animação “Perdi Meu Corpo” e os documentários “Democracia em Vertigem” e “American Factory”, distribuídos mundialmente pela plataforma de streaming, também foram indicados em suas respectivas categorias.

O Irlandês: 10 indicações

História de Um Casamento: 6 indicações

Dois Papas: 3 indicações

Klaus: 1 indicação

Democracia em Vertigem: 1 indicação

Perdi Meu Corpo: 1 indicação

Indústria Americana: 1 indicação

A Vida em Mim: 1 indicação Prontíssima pro tapete vermelho. #OscarNoms — Netflix Brasil (@NetflixBrasil) January 13, 2020

No Globo de Ouro, Laura Dern saiu como vitorista em Melhor Atriz Coadjuvante por “História de Um Casamento”, enquanto os protagonistas Adam Driver e Scarlett Johansson (também indicados ao Oscar) foram esnobados nas categorias Melhor Ator e Melhor Atriz. O feito de Dern se repetiu no último domingo (12) no Critics’ Choice Awards.