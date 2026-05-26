Nicholas Galitzine sobre Mestres do Universo: “Esperei minha carreira toda por um projeto como esse”

O elenco desembarcou no Brasil para promover o novo longa

Foto por ETHAN MILLER / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / GETTY IMAGES VIA AFP LAS VEGAS, NEVADA - APRIL 15: (L-R) Camila Mendes and Nicholas Galitzine promote the upcoming film "Masters of the Universe"



Os fãs de Mestres do Universo tiveram um gostinho do que vem por aí durante um evento especial realizado no Brasil, que reuniu o astro Nicholas Galitzine, a atriz Camila Mendes e o diretor do aguardado live-action inspirado na clássica franquia da Mattel. O encontro movimentou os apaixonados pela cultura pop e aumentou ainda mais a expectativa para o filme, que promete revisitar Eternia para uma nova geração.

Conhecido por produções como Uma Ideia de Você e Vermelho, Branco e Sangue Azul, Nicholas Galitzine assume agora um dos maiores desafios de sua carreira ao interpretar o lendário Príncipe Adam, alter ego do poderoso He-Man. Durante o evento, o ator falou sobre a responsabilidade de entrar em um universo tão amado pelos fãs, mas deixou claro que encarou o projeto mais com entusiasmo do que com pressão.

“Sempre digo que pressão não seria a palavra”, afirmou Nicholas ao comentar sua entrada no universo de Mestres do Universo. O ator explicou que viu no longa uma oportunidade rara de explorar diferentes camadas como intérprete. “Eu estava tão animado, porque sentia como se toda a minha carreira estivesse esperando por um projeto como este, um personagem em que eu podia fazer comédia, drama e ação”, revelou.

Mesmo reconhecendo o peso da responsabilidade de interpretar um personagem tão emblemático da cultura pop, Galitzine contou que o sentimento predominante foi de empolgação. “Eu senti responsabilidade, com certeza, mas estava muito animado. Foi um grande desafio”, completou.

A presença de Camila Mendes, que integra o elenco do filme, também chamou atenção do público brasileiro. A atriz, conhecida mundialmente por Riverdale, celebrou o carinho dos fãs durante a passagem pelo país. Já o diretor reforçou o compromisso da produção em honrar o legado da franquia, ao mesmo tempo em que apresenta uma abordagem moderna e grandiosa para os cinemas.

O live-action de Mestres do Universo acompanha o herói He-Man em sua batalha para proteger Eternia das forças malignas de Esqueleto, um dos vilões mais icônicos da animação dos anos 1980. A nova adaptação vem sendo tratada como uma das grandes apostas do cinema geek e deve apostar em cenas épicas de ação, fantasia e nostalgia.

Com a passagem do elenco pelo Brasil e o entusiasmo demonstrado por Nicholas Galitzine, a sensação é de que Mestres do Universo já começou a conquistar os fãs antes mesmo de sua estreia, marcada para dia 4 de junho.