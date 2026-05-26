Nicholas Galitzine sobre Mestres do Universo: “Esperei minha carreira toda por um projeto como esse”
O elenco desembarcou no Brasil para promover o novo longa
Os fãs de Mestres do Universo tiveram um gostinho do que vem por aí durante um evento especial realizado no Brasil, que reuniu o astro Nicholas Galitzine, a atriz Camila Mendes e o diretor do aguardado live-action inspirado na clássica franquia da Mattel. O encontro movimentou os apaixonados pela cultura pop e aumentou ainda mais a expectativa para o filme, que promete revisitar Eternia para uma nova geração.
Conhecido por produções como Uma Ideia de Você e Vermelho, Branco e Sangue Azul, Nicholas Galitzine assume agora um dos maiores desafios de sua carreira ao interpretar o lendário Príncipe Adam, alter ego do poderoso He-Man. Durante o evento, o ator falou sobre a responsabilidade de entrar em um universo tão amado pelos fãs, mas deixou claro que encarou o projeto mais com entusiasmo do que com pressão.
“Sempre digo que pressão não seria a palavra”, afirmou Nicholas ao comentar sua entrada no universo de Mestres do Universo. O ator explicou que viu no longa uma oportunidade rara de explorar diferentes camadas como intérprete. “Eu estava tão animado, porque sentia como se toda a minha carreira estivesse esperando por um projeto como este, um personagem em que eu podia fazer comédia, drama e ação”, revelou.
Mesmo reconhecendo o peso da responsabilidade de interpretar um personagem tão emblemático da cultura pop, Galitzine contou que o sentimento predominante foi de empolgação. “Eu senti responsabilidade, com certeza, mas estava muito animado. Foi um grande desafio”, completou.
A presença de Camila Mendes, que integra o elenco do filme, também chamou atenção do público brasileiro. A atriz, conhecida mundialmente por Riverdale, celebrou o carinho dos fãs durante a passagem pelo país. Já o diretor reforçou o compromisso da produção em honrar o legado da franquia, ao mesmo tempo em que apresenta uma abordagem moderna e grandiosa para os cinemas.
O live-action de Mestres do Universo acompanha o herói He-Man em sua batalha para proteger Eternia das forças malignas de Esqueleto, um dos vilões mais icônicos da animação dos anos 1980. A nova adaptação vem sendo tratada como uma das grandes apostas do cinema geek e deve apostar em cenas épicas de ação, fantasia e nostalgia.
Com a passagem do elenco pelo Brasil e o entusiasmo demonstrado por Nicholas Galitzine, a sensação é de que Mestres do Universo já começou a conquistar os fãs antes mesmo de sua estreia, marcada para dia 4 de junho.
ComentáriosConteúdo para assinantes. Assine JP Premium.