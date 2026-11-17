Longa traz Bill Skarsgård como novo rival do traficante de armas Yuri Orlov e promete uma disputa familiar marcada por ambição, poder e violência

Mais de 20 anos depois de protagonizar um dos filmes mais provocativos sobre o comércio internacional de armas, Nicolas Cage está de volta ao universo de O Senhor das Armas. A sequência, intitulada O Senhor das Armas 2 (Lords of War), ganhou uma nova prévia divulgada pela Diamond Films nesta terça-feira (17), antecipando o que o público pode esperar do reencontro com Yuri Orlov.

Desta vez, o personagem de Cage terá de lidar com uma ameaça inesperada: o próprio filho. Interpretado por Bill Skarsgård, Anton Orlov é fruto de uma relação desconhecida pelo protagonista e parece ter herdado não apenas o interesse pelo comércio ilegal de armamentos, mas também uma ambição ainda maior do que a do pai.

Na história, Anton constrói seu próprio exército de mercenários e pretende aproveitar os conflitos envolvendo os Estados Unidos e o Oriente Médio para expandir seus negócios. A iniciativa coloca pai e filho em lados opostos de uma disputa perigosa pelo controle de um império criminoso.

A relação entre os dois promete ser um dos principais atrativos da produção. Mais do que apresentar uma nova operação de tráfico internacional de armas, o filme coloca em confronto duas gerações de criminosos que disputam poder, influência e legado. A rivalidade também envolve o interesse amoroso pela mesma mulher, acrescentando mais tensão à trama.

Outro ponto que chama atenção é o retorno de Andrew Niccol, responsável pelo roteiro e pela direção do longa original, lançado em 2005. A continuidade criativa indica que a sequência pretende preservar o olhar crítico sobre os interesses econômicos por trás dos conflitos armados, agora ampliando a discussão para o universo das empresas militares privadas e dos mercenários.

Além de Cage e Skarsgård, o elenco reúne Sylvia Hoeks, Laura Harrier, Georgina Beedle e Greg Tarzan Davis. Nicolas Cage é o único integrante do elenco original confirmado na continuação.

O que aconteceu no primeiro filme?

Lançado em 2005, O Senhor das Armas acompanha a trajetória de Yuri Orlov, um homem que constrói uma fortuna negociando armamentos ilegalmente em diferentes partes do mundo. Enquanto expande seus negócios e se aproxima de figuras poderosas, ele também precisa escapar da perseguição das autoridades internacionais.

Com uma narrativa provocativa, o filme apresentou uma crítica ao mercado bélico e à participação de grandes interesses políticos e econômicos nos conflitos internacionais.

Quando estreia O Senhor das Armas 2?

Com distribuição da Diamond Films, O Senhor das Armas 2 tem estreia prevista nos cinemas brasileiros para 28 de janeiro de 2027.

A produção promete recuperar um dos personagens mais controversos da carreira de Nicolas Cage, mas com um novo adversário à altura: alguém que conhece seus métodos porque aprendeu justamente com ele.