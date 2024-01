Nizam do ‘BBB 24’ revela que infartou aos 28 anos: ‘Meu coração estava grande’

Brother nasceu com problema cardíaco e fez o cateterismo pelo Sistema Único de Saúde (SUS)

Reprodução/Globoplay

O participante do reality show Big Brother Brasil 2024, Nizam, compartilhou uma experiência marcante durante uma conversa com seus colegas de confinamento. Ele revelou que sofreu um infarto aos 28 anos e que nasceu com um problema cardíaco. Segundo o brother, tudo aconteceu quando ele estava a caminho do dentista e começou a sentir uma intensa dor no peito e falta de ar. Preocupado com os sintomas, ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos constataram que não havia um motivo aparente para o infarto. Contudo, após uma série de exames, foi descoberto que ele possuía uma condição no coração que pode ter sido a causa do infarto. O participante ficou internado na UTI por dois dias, recebendo os cuidados necessários para sua recuperação. Como Nizam trabalhava em cruzeiros, não tinha plano de saúde e fez o cateterismo pelo Sistema Único de Saúde (SUS).

Siga o canal da Jovem Pan News e receba as principais notícias no seu WhatsApp! WhatsApp

“Eu estava entre intervalos do navio, 18 meses sem trabalhar e não tinha convênio de saúde. Foi tudo pelo SUS. Fizeram o cateterismo e constataram que não tinha nenhum motivo aparente para eu ter tido um infarto”, contou. “Me estabilizaram, viram que meu coração estava grande, mas não foi constatado o motivo do infarto. Fiz uma bateria de exames durante sete, oito meses, até constatar que nasci com uma condição no coração que pode ter acarretado o infarto.” Hoje, ele se considera curado e não apresenta mais sintomas relacionados ao problema cardíaco. No entanto, Nizam optou por não revelar o nome específico da condição que afeta seu coração.