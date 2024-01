Rodriguinho faz piada sobre compulsão alimentar de Yasmin Brunet: ‘Vai sair rolando’

Comentário deixou a modelo visivelmente incomodada; no sábado ele já tinha feito comentários machistas sobre ela

Reprodução/Globoplay Rodriguinho faz piada sobre compulsão alimentar de Yasmin Brunet



Um dia após o polêmico comentário referente ao corpo de Yasmin Brunet, o Rodriguinho voltou a realizar falar negativos sobre a modelo. Durante uma conversa descontraída no quarto do Líder, o cantor fez uma piada sobre a compulsão alimentar de Yasmin no BBB 24. “Cuidado, estamos no sexto dia. Com essa compulsão aí você vai sair rolando da casa”, disse. A modelo, visivelmente incomodada, respondeu “eu sei”, e logo na sequência levou as mãos ao rosto, enquanto o cantor continuou com os comentários. “Imagina, já pensou, é a campeã e atropela o Schmidt”, proferiu um cenário em que Yasmin se consagre como a vencedora da edição. Rodriguinho ainda continuou. “Na minha hora de ser minha amiga não vai sair rolando não. Foi amiga de todo mundo quando era clique, na minha hora não vai sair rolando não”, falou.