‘No Limite’: Angélica é a segunda eliminada do programa

Reprodução/ TV Globo Angélica foi a segunda eliminada do programa



O segundo programa de ‘No Limite’ manteve o ritmo alto de competição e esforço. As equipes Carcará e Calango disputaram três provas para se manter na disputa. Novamente a equipe Carcará levou a melhor no conjunto do dia e ficou com os melhores suprimentos, se livrando do Portal de Eliminação. A Prova do Privilégio foi um circuito, dividido em quatro etapas: os participantes têm que pegar as barras de madeira, passar por dentro do primeiro obstáculo e depois subir e descer. Em seguida, atravessar o grid segurando as estacas e depois encaixar as mesmas barras na estrutura. Cada participante tem que pegar duas varetas para atravessar e encaixar na estrutura em cima, se equilibrando na corrente embaixo. Com as mesmas varetas, cada participante tem que construir uma ponte para atravessar. O último da tribo tem que recolher as duas varetas restantes e montar o quebra-cabeça. Apenas dois participantes podem realizar a tarefa e quem montasse primeiro, vencia.

A Prova da Imunidade também foi acirrada. Dois integrantes de cada tribo precisaram se amarrar em uma corda guia com as mãos e os pés imobilizados. O grupo precisou conduzir eles pelo circuito, um de cada vez. No final da base, era preciso esperar o segundo participante chegar para se desamarrarem. Depois eles pegavam uma chave presa no corpo para abrir um cadeado, que vai liberou um taco para quebrar uma caixa. Dentro da caixa, tinham sacos de areia e os participantes tinham que pegar esses sacos e derrubar os tocos que estavam em uma plataforma. Vencia quem derrubasse todos os tocos primeiro. Perder a segunda prova do dia deixou a equipe Calango com os ânimos a flor da pele.

No Portal da Eliminação, a tribo precisou votar entre si para eliminar um participante. Por atritos e muitas “conversas”, Angélica e Gleice foram as mais votadas, e empataram com 3 votos cada. Jéssica teve um. Para o desempate, os outros participantes precisaram votar nas duas e a eliminada foi Angélica, com três votos, Gleice teve dois votos. Na conversa “Queria agradecer essa oportunidade de me testar e de voltar ao Brasil desde que saí. Foi assustador, mas eu pensava no meu filho dizendo ‘vai, mãe’. Nunca passei por isso na minha vida, sensacional. Missão cumprida”, comentou a ex-BBB.