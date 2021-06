‘No Limite’: Íris troca de tribo e é a sétima eliminada do programa

Apresentadora saiu da equipe Carcará em votação aberta e, no Portal da Imunidade, acabou sendo eliminada pela Calango

Reprodução/ TV Globo

O programa do ‘No Limite’ desta terça-feira, 22, teve muita emoção. Na Prova do Privilégio, o objetivo era preencher um painel com cinco bolas. Para isso, um lançador recebia a bola de uma catapulta, arremessava sobre o adversário para um outro colega, que desviava de obstáculos e colocava a bola no painel, podendo bloquear a formação da equipe rival. Os vencedores foram a tribo Carcará, que votou entre si e escolheu um participante para ir à tribo Calango, e votaram em Íris. Na Prova da Imunidade, as equipes precisavam lançar sacos de areia em um túnel, depois passá-los até o final e usar um trampolim para acertar cinco cestas. Os vencedores foram a tribo Carcará, de virada. No Portal da Imunidade, Íris teve três votos e Kaysar um.