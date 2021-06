‘No Limite’: Lucas Chumbo é o quarto eliminado do programa

Decisão foi tomada pelos seus colegas de tribo após um pedido do surfista, que passou mal por conta de sua gastrite

Reprodução/ Twitter @NoLimite Participante pediu para ser votado por colegas de equipe



O participante Lucas Chumbo foi o quarto eliminado do programa “No Limite”, da TV Globo. A decisão foi tomada pelos seus colegas de tribo após um pedido do surfista, que passou mal por conta de sua gastrite e solicitou ajuda médica. Com isso, seus colegas votaram por sua eliminação. “A gente chegou nesse consenso porque eu não estava aguentando mais”, disse Chumbo, que também afirmou que sua energia está com seus colegas de equipe. “Eu sei que hoje eu que ia sair, mas por motivo de saúde, essa pessoa que eu aprendi amar me deu uma segunda oportunidade de continuar nesse jogo”, disse a participante Íris, colega de equipe de Chumbo. Com a eliminação, as duas tribos seguem no jogo com seis participantes.