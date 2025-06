Noah Schnapp sobre fim de ‘Stranger Things’: ‘Foi difícil me despedir’

O final da história se aproxima e os atores passaram pelo tapete vermelho do Tudum

Reprodução/Instagram/@noahschnapp Noah Schnapp, o Will de "Stranger Things"



O Tudum, evento mundial da Netflix que reúne as principais novidades da plataforma, aconteceu neste sábado (31). Com um desfile dos principais talentos da casa, um dos destaques foram as estrelas de Stranger Things. Em entrevista para o Hollywood Reporter, Noah Schnapp revelou que ficou muito balançado com o final da série.

“Finalmente está chegando! Eu estou muito empolgado, nem acredito que tivemos que esperar tanto tempo para chegar ao final”, afirmou. “Estou animado para os fãs assistirem a tudo! Vai explodir a cabeça do público.”

Relembrando o último dia de filmagem, que aconteceu no ano passado, o ator revelou que a despedida foi mais difícil do que imaginava. “Gravamos durante todo ano de 2024, agora eles estão editando tudo. Estávamos muito emotivos no último dia de set, mas acredito que eu era o mais. Cada um expressa suas emoções de um jeito, mas sou mais sensível. Deixar ir foi mais difícil do que imaginei”.

A temporada final de Stranger Things estreia ainda este ano.