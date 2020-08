‘NOS4A2’ é cancelada pela AMC depois de duas temporadas

Produção estrelada por Zachary Quinto perdeu audiência e não será renovada pelo canal

Divulgação/AMC Série teve apenas duas temporadas



O drama vampiresco inspirado no romance de Joe Hill de 2013, ‘NOS4A2’ (Nosferatu) é cancelada pela rede de televisão AMC. O anúncio foi feito pelo showrunner da produção, Jami O’Brien, em seu perfil oficial no Twitter. “Bem amigos, ouvi da AMC na semana passada. Não faremos uma 3ª temporada de NOS4A2 . É uma chatice, mas estou grato por termos conseguido pelo menos terminar de adaptar o enredo do romance fantástico de Joe Hill”, escreveu. A segunda temporada teve seu último capítulo indo ao ar no dia 23 de agosto.

“Christmasland pode viver para sempre, mas o NOS4A2 chegará ao fim com a conclusão da segunda temporada”, disse a emissora em um comunicado. “Somos muito gratos a Jami O’Brien, Joe Hill e a todo o elenco e a equipe por duas temporadas de televisão inspirada, aterrorizante e totalmente cativante e que desafia o envelhecimento. E obrigado aos fãs por escalar no Wraith e vir junto para o passeio”. Segundo a Hollywood Reporter, a causa do cancelamento foi a pouca audiência da segunda temporada. Foram 800.000 espectadores no total, cerca de metade dos espectadores que acompanharam a primeira temporada no canal.

A produção era estrelada por Ashleigh Cummings como Vic McQueen, uma jovem que descobre uma habilidade sobrenatural de encontrar coisas perdidas. Essa habilidade a coloca em rota de colisão com Charlie Manx (Zachary Quinto), um imortal que se alimenta das almas das crianças e deposita o que resta delas na Terra do Natal – um lugar distorcido da imaginação de Manx onde todo dia é Natal e a infelicidade é contra o lei. Vic tenta derrotar Manx e resgatar suas vítimas sem perder a cabeça ou ser vítima dele.