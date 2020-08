‘Tô na Pan’: Leo Dias estreia programa na Jovem Pan nesta segunda-feira

Ao lado de Ligia Mendes, jornalista contará o que há de melhor no entretenimento e no mundo dos famosos a partir das 11h30

Jovem Pan Leo Dias e Ligia Mendes comandam o "Tô na Pan"



O jornalista Leo Dias estreia na Jovem Pan nesta segunda-feira (31), com o “Tô na Pan”, um novo programa sobre as principais notícias do mundo dos famosos, ao lado de Ligia Mendes. Os apresentadores atualizarão o público com o que há de melhor no entretenimento. Um programa leve e divertido, com participação de artistas e com conexão direta com o que as redes sociais estão comentando naquele momento. A atração vai ao ar de segunda a sexta, das 11h30 às 12h, com veiculação no AM e no FM, e ainda tem uma versão exclusiva de 30 minutos exclusiva para o Panflix, o serviço de streaming da Pan. Animado, o novo apresentador diz que sempre sonhou em trabalhar na Jovem Pan: “É o que existe de mais moderno em rádio no Brasil”. E completou: “A ideia é fazer um programa de puro entretenimento, leve, divertido, com a participação de muitos artistas e conexão direta com o que as redes sociais estão comentando no momento.”

A grade do grupo Jovem Pan terá diversas novidades no mês de setembro. Para marcar os lançamentos simultâneos, a campanha “Em Setembro Tem” foi lançada para promover os novos programas que estarão disponíveis a partir da primeira semana do mês tanto na rádio como na plataforma de streaming do grupo, a Panflix. A convergência digital que a Jovem Pan construiu ao longo dos últimos anos resultou em uma capacidade inédita de produção de novos conteúdos. Entre os programas, estarão “Conselho de CEOs”, “Direto ao Ponto”, “De Tudo um Pouco” e “Tá Explicado”.

O “Tô na Pan” vai ao ar no dial AM 620 e FM 100,9 das 11h30 às 12h00 e no Panflix das 12h00 às 12h30. O aplicativo do Panflix está disponível para download nas lojas da Apple Store e do Google Play e pode ser baixado e acessado gratuitamente.